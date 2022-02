Spalletti, il Napoli, e critiche da”gufetti”

Il NapolI esce indenne dal Camp Nou con il risultato, alla vigilia, che si auguravano tutti i tifosi partenopei, cioè non perdere contro il “colosso” Barcellona. il risultato dei play-off di Europa League di giovedi, è l’ennesima prova che questa squadra puo’ davvero giocarsela con tutti, e la gara contro i catalani ha dimostrato proprio questo.

Il problema però, e sentire da più parti “spifferi” di polemiche sterili, non solo per aver ottenuto un risultato insperato alla vigilia, ma soprattutto, e la ripresa del Barcellona l’ho dimostra, essere riusciti a contenere una vera e propria Dominazione Spagnola.

Mi verrebbe da chiedere, a chi oggi critica Spalletti,dimenticando probabilmente, che non solo il Napoli è andato oltre ogni logica calcistica, ma grazie alla presenza di giocatori come Koulibaly, ieri semplicemente strepitoso, Anguissa, fin quando ha retto, Di Lorenzo che gira ormai con “polmoni d’acciaio”, ed un pizzico di imprecisione, chiamata buona sorte,da parte catalana,hanno permesso un vero e proprio “miracolo” , ed invece di essere contenti, spriamo a zero su colui che sta dando una mentalità diversa a questo gruppo….Mah…

Analizzando il primo tempo del Napoli, credo ci siano poche critiche, sia sulla partita tattica, che su quella della concentrazione, il vantaggio di Zielinsky e stato il premio della voglia, della determinazione, e della paura superata nel giocare al Camp Nou.

Poi improvvisamente ci ricordiamo che in campo esiste anche il Barcellona, che non sarà più la squadra di Messi e Neymar , ma è pur sempre il Barcellona.

Formato da i vari Ferran Torres,Traorè( quest’ultimo per limitarlo ci sono voluti Juan Jesus e Insigne) Aubameyang, Nico Gonzalez.…devo aggiungere? … dimenticavo Dembelè, che quando e entrato, ha fatto letteralmente impazzire l’out sinistro del Napoli.

Ora, se il Napoli risulta essere una delle difese più forti a livello europeo, in campo si rende conto della forza dell’avversario, ed inconsciamente abbassa il suo perimetro di gioco, portandola su dove lei ha più possibilità di resistenza, anche se rischiando. Morale? Si porta a casa un pareggio, anche giocando ad assalto a “Forte Apache.”

Parlando di noI invece, abbiamo tre problemi molto seri: il primo si chiama Osimhen, ancora non al massimo, ed in prospettiva calciatore che può davvero diventare uno dei più grandi centravanti d’Europa,ma deve ancora imparare le basi del movimento del centravanti,altrimenti difficilmente potra’ avverarsi questa previsione!

Il terzino sinistro, ieri il povero quel Jesus è ammattito contro Traore’, con Ghoulam ormai andato, c’era Mario Rui? Forse il male minore era proprio “adattare” Juan Jesus! Terzo punto, mi spiegate perché Fabian Ruiz deve giochicchiare il pallone al limite dell’area quando la squadra e in uscita?

Ora, se l’allenatore ripete che queste cose non devono accadere, ma sistematicamente accadono, due sono le cose, o si è troppo convinti di essere bravi, oppure, paradossalmente, ci si vuol far male da soli! In entrambi i casi, che colpa ha l’allenatore?

Forse l’unica che gli si può attribuire e il perché non lo sostituisca, poi mi giro e vedo che l’unico centrocampista di loro in panchina è Demme, visto che Lobotka era infortunato.

Ricapitolando, abbiamo giocato contro il Barcellona, eravamo anche passati in vantaggio, poi è stato concesso un penalty quando Juan Jesus ha colpito il pallone con il mignolo della mano sinistra, e nella ripresa Il Barcellona ha sbagliato l’inverosimile davanti a Meret, a tal proposito, a mio avviso, il Napoli deve pensare cosa fare del portiere, ed infine il Napoli esce indenne e porta a casa un pari preziosissimo, lasciando aperte le porte di una possibile qualificazione agli ottavi di Europa League da giocarsi a casa di Diego Maradona!…

Dunque,cosa ha fatto di male l’allenatore? Allora siamo solo bravi a farci male da soli? Barcellona non è mai stata terra di conquista per il Napoli, 5 a 0 al Trofeo Gamper(Gol annullato a Cavani in forbice), 3a1 l 8 agosto 2020 in Champions con Gattuso allenatore. Ed invece critichiamo un pareggio perché potevamo vincere?… Chissà cosa si sarebbe detto se avessimo perso!

A questo punto, che arrivi in fretta il 24 febbraio, data del ritorno al Maradona, augurandoci che il Napoli possa metterci la stessa intensità e determinazione del primo tempo, e con un pizzico di fortuna trovare quella rete proprio come al Camp Nou! , sapendo reggere anche la forza d’urto di una mentalità che parte dalla cantera, e giunge fino alla la maglia del Barcellona!

Almeno ,chi abbia avuto il coraggio di criticare, si possa render conto e redimere il proprio pensiero, chiedendo scusa, non solo a se stesso, ma al calcio intero!

Ora tocca al Maradona fare quella differenza ,che ha sempre dato al Napoli, la spinta… per cambiarne la storia e farne una potenza!

