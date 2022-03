Spalletti: ”I ragazzi si sono guadagnati la pagnotta. Sullo scudetto…”

Al termine di Verona-Napoli, Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Ecco quanto estrapolato:

– “Osimhen?“

– “Non ha ancora il tempo giusto e le distanze dagli avversari. A volte deve scaricare facile, far salire la squadra. Poi parte da metà campo e tiene impegnati 5 difensori da solo. Abbiamo fatto una buona partita di attenzione e sacrificio dove abbiamo tirato fuori le qualità di carattere che a volte ci mancano. Se riusciamo a mantenere questo livello qui abbiamo le possibilità di inserirci.”

– “Vlahovic più forte di Osimhen?”

– “Non faccio paragoni con gli altri, se la Juve lo ha preso lo hanno visto ottimo per il loro contesto. Osimhen è top, anche cone ragazzo. Deve fare ancora qualche passo in avanti su alcune cose”

– “Settimana difficile per gestire la sconfitta?”

– “Funziona così purtroppo. Poi quando fai questo lavoro qui è difficile. Devi ricreare entusiasmo e sei nella partita che ti può dare il visto per essere in lotta fino al termine del campionato, poi non riesci ad essere te stesso per sfortuna anche perché non abbiamo giocato malissimo, poi ti crolla tutto e subisci il sentimento delle persone. Loro sono innamorati di questa squadra e lo senti. Poi nonostante il dispiacere vengono comunque a vedere la partita successiva e ti stanno vicino!”

– “Preparazione della partita, che ci dice?“

– “Loro sono forti ad abbassare gli esterni, questa squadra ti monta addosso se passi di qui. Tudor sta facendo un grande lavoro con il Verona, sanno sempre cosa fare palla al piede. Farsi trovare pronti nonostante le difficoltà che ti crea il Verona è stato un bel segnale, si sono guadagnati la pagnotta oggi.”

– “Zielinski cosa deve fare per tornare il solito?”

– “Anguissa non ce l’abbiamo quasi mai avuto da inizio stagione. Anche Koulibaly ha avuto bisogno di un po’ di tempo per tornare al top. Zielinski si deve allenare e quando entra deve dare il massimo. Fabian, Lobotka ed Anguissa oggi hanno giocato in maniera corretta. A Piotr non fa niente se non gioca una partita.”

– “Cosa serve al Napoli per andare in paradiso?”

– “Servono le partite come oggi fatte di attenzione, forza e continuità. Serve anche metterci qualcosa in più di quello che si fa di solito.”

