Spalletti ha risposto ai dubbi dell’estate: il Napoli è già competitivo

Quando il Napoli ha deciso di affidare la guida tecnica a Luciano Spalletti, in tanti hanno giustamente evidenziato il pragmatismo della società. Che ha scelto il sostituito di Gennaro Gattuso con l’evidente intenzione di dare continuità tattica ai principi di gioco assimilati dalla squadra.

Magari sotto alcuni punti di vista, è proprio così. Nel senso che, calcisticamente parlando, è possibile riscontrare una certa similitudine ideologica tra i due allenatori.

Entrambi amano praticare un calcio proattivo. Funzionale a tentare di dominare l’avversario attraverso il possesso.

L’analogia, tuttavia, finisce qua. Appare evidente, infatti, quante differenze piuttosto nette ci siano poi tra i due. Del resto, si stanno palesando nel calcio prodotto dal “nuovo” Napoli.

Approccio proattivo e mai orizzontale

In effetti, l’approccio degli azzurri alle partite, da quando l’uomo di Certaldo s’è accomodato in panchina, sembra meno rigido rispetto al passato.

Una diversa interpretazione del concetto di giropalla. Sicuramente più libera e meno prevedibile, con il ricorso al passaggio in orizzontale non soltanto per limitarsi a mantenere l’attrezzo tra i piedi.

Bensì, con la precisa idea di calarsi nello spirito del match qualora il piano-gara predisposto dall’avversario preveda una fase di sofferenza. Soprattutto contro chi, consapevolmente, arretra il baricentro, difendendosi basso.

Un po’ tutti quelli con cui finora ha giocato il Napoli, compattando notevolmente le linee, tanto in ampiezza quanto in profondità, hanno provato a metterne a nudo i limiti.

Specialmente quando non vengono concessi troppi spazi. Anzi, gli si lascia il dominio del pallone, cercando di colpirlo in transizione.

Così, almeno per ora, i partenopei sono una squadra che dà l’impressione di non ricercare in maniera ossessiva la superiorità territoriale. Preferendo, invece, esplorare la via alternativa dell’attacco in campo lungo.

Una filosofia che ha già permesso a Spalletti di variare continuamente lo spartito offensivo.

La proverbiale abilità nei cambi di Spalletti

Ecco, se c’è un’altra differenza sostanziale con la precedente gestione, quella risiede nell’abilità di cambiare l’andamento della partita, stravolgendolo completamente.

Il ricorso ai cambi, associato ovviamente all’inevitabile perdita di freschezza atletica degli avversari, hanno permesso al Napoli di indirizzare in tutt’altra dimensione partite che veramente davano la sensazione di essersi chiuse prematuramente.

E allora gli azzurri le hanno ribaltate in maniera netta. Dimostrando di avere un’enorme bacino di soluzioni tecnico-tattiche cui attingere per poter cambiare l’inerzia delle gare.

Adesso, il passo successivo rimane quello della continuità, nei risultati oltre che nella capacità di determinare il proprio destino in virtù di un calcio qualitativo, aggressivo e verticale.

A cominciare da lunedì, contro l’Udinese.

