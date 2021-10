Spalletti ha ribaltato il Napoli: tutto ruota attorno allo spirito di sacrificio

Per il Napoli si torna a parlare di campionato, dopo la parentesi garantita alle Nazionali. Il Torino sarà un test assai probante, specialmente per testare l’affidabilità del possesso partenopeo, potenzialmente messo a dura prova dal calcio ultra aggressivo prodotto da Ivan Jurić.

In questo senso, la squadra granata potrebbe creare non pochi grattacapi agli azzurri. Tradizionalmente in difficoltà contro avversari che si alzano molto, portando tanti uomini nella metà campo altrui.

Appare evidente, infatti, quanto il Napoli assuma un atteggiamento sin troppo passivo, quando sceglie la difesa posizionale. Concedendo un mucchio di seconde palle, che generano situazioni potenzialmente pericolose.

Niente pressing per Spalletti

Del resto, questo scorcio iniziale di stagione ha evidenziato i limiti palesati in fase di riaggressione dagli uomini di Spalletti.

Il Napoli attuale deve lavorare parecchio per disinnescare i troppi passaggi concessi agli avversari, nel momento in cui sviluppano l’azione offensiva. Non volendo evitare che consolidino il loro possesso oltre la linea di centrocampo.

Una scelta strategica ben precisa, piuttosto che una imposizione: circostanza strettamente connessa al fatto che gli azzurri non producono ancora una efficace pressione in zone medio/alte di campo.

In effetti, per indole tattica e struttura fisica, preferiscono predisporsi al sacrificio, compattandosi. Ovvero, serrano le linee, disinnescando così profondità.

Praticamente, la squadra partenopea lascia che la controparte palleggi liberamente. Sostanzialmente gli fa girare la palla in orizzontale, affinchè ci siano spazi solamente in ampiezza. Senza tuttavia concedere pericolosissime imbucate centrali.

Bassi per strategia

La verità è che il Napoli interpreta la fase difensiva alla stregua di un momento propedeutico a ribaltare l’azione. Cercando, una volta riconquistato il possesso, di allungarsi sul campo nel minor tempo possibile.

Esplorando immediatamente lo spazio sul lungo con Osimhen, fondamentale per il calcio spallettiano. Ormai questo movimento è diventato un classico nel repertorio del nigeriano.

I difensori ne sono ampiamente consapevoli, al punto tale che evitano di accorciare verso il centrocampo, pur di non lasciare terreno fertile da cannibalizzare al centravanti azzurro.

Chiaramente, qualora non si concretizzassero subito le condizioni per verticalizzare, il Napoli comunque ha un’alternativa plausibile.

Stimolando il sovraccarico del lato forte, per cambiare poi il gioco. Situazione determinante per favorire l’allargamento delle linee avversarie. E quindi funzionale a sfruttare le fragilità di qualsiasi difesa debba adattarsi ad assorbire attacchi sul lato cieco.

Da questo punto di vista, se Politano preferisce entrare stabilmente dentro al campo, accentrandosi e scambiando sul corto con i compagni, per andare successivamente a calciare, Insigne messo larghissimo a sinistra, tira fuori il terzino, liberando lo spazio lasciato incustodito proprio dal laterale opposto.

Se mancano spazi il Napoli manovra

La ricchezza di soluzioni offensive del Napoli spiega come faccia la squadra di Spalletti a generare tanto un’offensiva semplice e diretta. Quanto una manovra particolarmente sofisticata.

Fatta attraverso quel possesso intenso e ritmato, che consente di abbassare gli avversari. Allargando talmente le distanze, da permettere comode ricezioni orientate tra le linee a Zielinski.

Obiettivamente il polacco, quando è ispirato e tiene genio diventa praticamente ingiocabile per qualsiasi difesa di Serie A, strappando verso la porta con il pallone incollato ai piedi.

