Spalletti ha perso il tocco magico. Ma c’è ottimismo in ottica futura 

Al termine della partita con la Roma, quella che probabilmente ha sancito il congedo anticipato del Napoli dalla lotta scudetto, dagli spalti del Maradona sono piovute bordate di fischi all’indirizzo di Luciano Spalletti.

Forse i tifosi partenopei s’erano fatti ingolosire da un obiettivo comunque non programmato all’inizio della nuova gestione tecnica. Eppure, la qualificazione alla prossima Champions League sembra (quasi…) in cassaforte. Ed è un target rispettabile per una società abituata ad accomodarsi al tavolo dei Top Club. Pur essendo, per struttura ed organizzazione, lontana anni luce dalle “big” italiane ed europee.

Del resto, il modello virtuoso della sostenibilità economico-finanziaria postulato come un mantra da Aurelio De Laurentiis rimane il caposaldo della sua politica aziendale.

Accuse e mancanza di fiducia

Fatto sta che qualcosa è cambiato nel rapporto tra l’uomo di Certaldo e la piazza, restia a metabolizzare il doppio passo falso casalingo con Fiorentina e Roma.

Dunque appare tutt’altro che semplice ripristinare la fiducia in Spalletti, che oggi all’ombra del Vesuvio risulta ai minimi storici.

Gli si imputa la mancanza di continuità nel rendimento, obiettivamente agli antipodi ultimamente tra la prima e la seconda frazione di gioco. Una circostanza che genera ancora più rabbia, poiché il Napoli è capace di dominare le partite, imponendo il proprio ritmo agli avversari. Ma soltanto per un tempo. Poi si lascia prendere dal timore, pensando di gestire in maniera conservativa l’andamento del match. Finendo, invece, con l’abbassare talmente tanto il baricentro, senza al contempo tenere le linee strette e corte, da lasciar il tempo e lo spazio alla controparte per invadere la metà campo partenopea.

E’ innegabile che nelle ultime settimane qualcosa si sia inceppato nel sistema calcistico codificato dall’allenatore toscano, a causa di un progressivo scadimento di forma all’interno del gruppo degli interpreti principali e maggiormente rappresentativi.

Il Napoli, a questo punto della stagione, detiene il secondo miglior reparto arretrato dell’intera Serie A. Ergo, ha dimostrato finora di avere un’abbondante dose di robustezza difensiva, al netto di assenze varie e infortuni assortiti.

Robustezze e fragilità

Però gli azzurri hanno palesato una insospettabile fragilità offensiva. Legata alla regressione che sta attraversando Zieliński. A peggiorare la situazione, anche la pubalgia di Fabiàn Ruiz, che ha privato la fase di costruzione e finalizzazione dei colpi qualitativamente superiori alla media del centrocampista spagnolo.

Tutto ciò produce conseguenze nefaste sulle estemporanee giocate degli offensive players. Negli ultimi sedici metri, infatti, la squadra di Spalletti si è rivelata abbastanza spuntata le volte in cui Osimhen non riesce ad esplorare la profondità.

Le difficoltà avute nell’ultimo periodo sono dovute presumibilmente al fatto che Spalletti ha bisogno di fantasia negli ultimi sedici metri come un assetato di acqua nel deserto.

Con Osimhen che non si stacca praticamente mai dal cono di luce tra i due centrali avversari, e Zieliński piatto ed apatico, le distanze da percorrere tra la sottopunta ed il centravanti sono abissali.

Le difficoltà offensive di Spalletti

Così il possesso, senza riferimento sulla trequarti, diventa monco ed il giropalla facilmente leggibile per chi si difende. Si potrebbe ovviare occupando l’ampiezza. Ma non sempre i terzini sono disponibili alla sovrapposizione.

Senza contare quanto pesi nell’economia della catena di destra l’assenza di Di Lorenzo.

Quindi, specialmente quando Insigne si stringe, un tratto ormai distintivo dei movimenti compiuti in attacco dal Capitano, sarebbe necessario avere l’opposto che tagli alle spalle della linea difensiva, mentre il terzino si apre.

Spostamenti sincronizzati, funzionali a sovraccaricare il lato debole, con laterale e punta esterna posizionati ad altezze diverse, a rendere scomoda la vita all’avversario. Costringendolo ad allungarsi nello scivolare da una parte all’altra del campo.

Ma la capacità di disarticolare la compattezza altrui richiede un notevole dispendio di energie, fisiche e mentali. Che attualmente difettano al Napoli.

Nondimeno, basterebbe veramente poco per ritrovare d’incanto l’entusiasmo compromesso nelle ultime due partite. Insomma, vincere ad Empoli sarebbe un ideale balsamo lenitivo per una squadra che va a sprazzi, in questo momento, nell’arco dei novanta minuti.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati