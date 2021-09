Spalletti gongola: nessuno sembra in grado di fermare il Napoli

Il Napoli attendeva la partita di stasera con una certa attesa. La squadra di Luciano Spalletti, finora vera rivelazione del campionato, arrivava al cospetto del Cagliari da un periodo eccellente, tanto dal punto di vista dei risultati, quanto sul versante delle prestazioni.

E’ innegabile che gli azzurri, mostrando una brillantezza non scontata, almeno per chi aveva redatto le fatidiche griglie di inizio stagione, siano partiti alla grande in questo scorcio di Serie A.

Ed il modo in cui si è sviluppato il piano-gara ha confermato il trend positivo dei partenopei. Come al solito efficaci nel palleggio e nella risalita della palla dal basso.

Densità vs atletismo dominante

Sin dalle primissime battuto è stato sin troppo chiara l’intenzione di Walter Mazzarri: evitare di andare a prendere alti i padroni di casa. Organizzando, al contempo, una fase di non-possesso abbastanza compatta. Idea di fondo funzionale a tentare di saturare gli spazi. Ed essere aggressivo sulle possibili linee di passaggio. Magari ripartire, creando qualche pericolo in transizione.

Un atteggiamento minimalista, dunque, teso ad adattarsi al consolidato sistema di gioco pensato da Spalletti per esaltare le caratteristiche tecnico-tattiche dei suoi calciatori, in cui risultano determinanti le rotazioni costanti dei centrocampisti.

Come noto, il Napoli tende ad alzare o abbassare Zieliński. Che si muove, a seconda della posizione del possessore, da sottopunta a supporto del centravanti, per invadere gli spazi offensivi. Oppure vicino ai due interni, collaborando nella cucitura della manovra, piuttosto che a consolidare il giropalla.

Sostanzialmente, i sardi l’hanno messa sul piano dell’uno contro uno in ogni zona del campo, determinando tutti gli accoppiamenti individuali che ostruissero le verticalizzazioni. La priorità, quindi, era quella di fare densità centrale. La chiave per riuscire a disinnescare la profondità, orientando il palleggio dei napoletani verso l’esterno.

Questa lodevole dimostrazione di compattezza difensiva del Cagliari, però, non è stata sufficiente per uscire indenni dall’impianto di Fuorigrotta. Un pò a causa dei suoi limiti. Molto per meriti della capolista.

Le idee di Spalletti lanciano il Napoli

Se il Napoli ha ancora qualcosa su cui deve necessariamente continuare a lavorare, tipo la cattiveria nel saper chiudere le partite quando l’avversario appare indifeso ed in totale balia del calcio avvolgente prodotto dagli azzurri, comunque il peso dell’organizzazione – sotto e sopra la linea della palla – gli ha consentito di sfruttare alla perfezione le sue armi migliori.

Ovvero, l’onda d’urto generata dalle diverse soluzioni per risalire il campo e arrivare sulla trequarti cagliaritana, capitalizzando il possesso. Bene o male la squadra di Mazzarri era riuscita a limitare i danni, provando a tagliare fuori Osimhen.

Ma il nigeriano sta attraversando un momento di forma strabiliante. Quando parte, non si piglia. E se gli avversari pensano di poterlo estraniare dalla centralità del gioco partenopeo, mettendogli un uomo addosso, commettono un madornale errore di valutazione.

Perchè il centravanti del Napoli sta crescendo a vista d’occhio sul piano delle scelte strategiche. Sicuramente non ha avuto vita facile spalle alla porta, con Godin letteralmente incollato al sedere. Nondimeno, la sua indubbia vena associativa ha permesso alla fase offensiva di fluire senza intoppi.

Adesso c’è bisogno di equilibrio

In definitiva, il Napoli può avere soltanto qualche piccolo rimpianto per non aver arrotondato prima il risultato. Bisogna tuttavia prendere atto dei passi in avanti che la squadra sta facendo. Sotto questo punto di vista, i tre punti contro il Cagliari sono la fotografia emblematica di come questa rosa stia maturando rapidamente, prendendo piena consapevolezza dei propri mezzi.

Una trasformazione sul versante della mentalità tale da non far smarrire nessuna certezza agli azzurri, nel momento in cui l’andamento del match aveva sottratto loro lucidità in fase di rifinitura e finalizzazione.

Una dinamica che lascia ben sperare sulle ambizioni del gruppo, al netto di qualche imperfezione da limare.

Insomma, appare evidente che ci siano elementi e condizioni per aspettarsi una stagione assai competitiva. In attesa di confrontarsi con avversari di altissimo livello. Ora come ora è difficile immaginare in che posizione possa chiudere il Napoli in campionato.

Ma di certo, le altre “sei sorelle” dovranno fare i conti con la squadra di Spalletti…

