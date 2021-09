Spalletti frena i facili entusiasmi: “Mancano 72 punti per andare in Champions…”

Luciano Spalletti appare visibilmente contento, nel post partita. Del resto, come non potrebbe essere altrimenti. Del resto, il primo posto in classifica, a punteggio pieno, genera entusiasmo in tutto l’ambiente partenopeo.

Non solo nella squadra. eppure, il tecnico di Certaldo tenta di smorzare gli entusiasmi generati dalla vittoria sulla Sampdoria.

“Oggi abbiamo fatto un buon risultato, però nel primo tempo la Samp ci ha creato la vita dura. Siamo stati bravi a soffrire nel primo tempo dietro le loro giocate, abbiamo avuto lo stesso possesso palla. Siamo stati bravi anche in difesa”.

Le parole del tecnico riconoscono quanto sia stato impattante Osimhen contro i blucerchiati.

“E’ sempre disponibile e io sorrido se lo vedo così, è predisposto per stare insieme al gruppo. La Samp è stata brava perchè ci è montata addosso sin da subito lasciando sicuramente spazio ad un Osimhen che va molto forte. Lanci lunghi per lui? E’ una giocata che bisogna saper riconoscere, sono palle dietro la linea difensiva difficili da leggere e diventa difficile su un campo un pò scivoloso far valere la nostra tecnica, siamo stati bravi a direzionarla su giocate individuali. E’ stata una gara dura e poteva andare anche peggio”.

Elogi anche per Anguissa. Il centrocampista camerunese ha rubato ancora una volta la scena, mettersi in evidenza attraverso un lavoro capace di sposare qualità a quantità.

“La partita è una scatola che va riempita di cose, noi se facciamo la conta della nostra squadra ci mancano alcune caratteristiche che Anguissa ha riempito. Spende molte energie e nel secondo tempo l’ho anche spostato sulla sinistra dove ha fatto molto bene. Loro tendevano ad abbassarci e Ruiz non riusciva a portare pressione, nel secondo tempo molto meglio con il cambio che mi ha permesso di avere i due mediani a piede invertito”.

Eppure, nonostante il primo in classifica, a punteggio pieno, Spalletti, continua a volere andarci piano con i facili entusiasmi. Smorzandoli con il classico ricorso alla battuta tipicamente toscana.

“Noi siamo solo una squadra di calcio, godiamo di un grandissimo affetto e un grandissimo coinvolgimento emotivo di tutta la città. Continuiamo a lavorare perchè la media punti per entrare in Champions è altissima, sopra agli 80, 82, 87: ne mancano 72. Non dobbiamo vedere la classifica, se la vediamo con i distacchi di 7 punti che abbiamo su alcune squadre ci mettiamo solo pressione”.

Leggi l’approfondimento sui principali temi di Sampdoria-Napoli

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati