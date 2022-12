Spalletti: Finiremo il campionato con questa rosa!

Perentorio il tecnico del Napoli, nella conferenza stampa di oggi in Turchia, mettendo a tacere le tante voci di mercato.

“Mercato? Noi stiamo bene così, non vogliamo toccare nulla, né in entrata, né in uscita. Poi se qualche giocatore vuole giocare di più, si vedrà. Demme ha giocato meno, per colpa dell’infortunio, poi se vuole andare a giocare, valuteremo di restare così lo stesso. Siamo contenti di Demme, preferiamo resti con noi, poi sarà lui a decidere”

Si parla anche del futuro di Kim, al centro di tante voci, soprattutto per la sua clausola:

“Squadre più blasonate su Kim? Ci sono squadre che hanno più blasone del Napoli, ma meno come passione. La vedo dura che Kim possa lasciare Napoli, si trova molto bene. Sia nella squadra, che nella città, con la sua professionalità è adatto al nostro modo di essere. Qui è il posto giusto per lui”

Ancora pensieri sul mercato, in via di apertura, sulle voci di calciatori turchi, nel mirino dei partenopei:

“Per il mercato noi abbiamo Giuntoli. Siamo tranquilli, lui si occupa di monitorare situazioni nuove. Finiremo il campionato con questa rosa qui. Abbiamo a che fare con professionisti di livello. Il direttore è forte, ovviamente sul suo taccuino, ha già dei nomi per la prossima stagione”

Non si sbilancia Mister Spalletti, ma soprattutto non vuole distrazioni in questo momento. Alcune voci erano girate anche sul conto portieri, anche qui l’allenatore partenopeo, fa chiarezza:

“Sirigu si sta allenando bene è vicino al rientro. Se dovessero venire fuori altre situazioni, faremo delle valutazioni. Altrimenti siamo tranquilli”

Un bilancio su questo ritiro, non poteva mancare:

“Conosco un solo modo per tracciare la mia giornata, se sono soddisfatto del lavoro espresso. Il tempo è stato usato benissimo, abbiamo trovato il massimo della disponibilità dai ragazzi che lavorano con noi, per farci trovare tutto pronto. Abbiamo lavorato su quelle cose che volevamo approfondire. Contro il Crystal Palace, possiamo valutare se le cose sono state fatte bene. Spero di rivedere lo stesso interesse avuto qui, anche a Castel Volturno”

La partita con l’Antalyaspor ?

“È stato un buon test. Perché Sahin è uno che mi piace, sia da calciatore che da allenatore. Abbiamo fatto una buona partita, anche nelle cose nuove, chieste ai calciatori. C’è stato sia interesse che qualità. Ovviamente il Crystal Palace è di un livello superiore”

Infine un pensiero su una vecchia conoscenza, del calcio italiano:

“Faccio tanti auguri a Terim, mi dispiace non averlo abbracciato. Era felicissimo di ospitarci nella sua terra, mi ha mandato un biglietto qualche giorno fa. Gli auguro di tornare a fare l’allenatore il prima possibile”

Tornerà in campo domenica, il Napoli di Spalletti, contro gli inglesi del Crystal Palace. Una buona occasione, per mettere in pratica il lavoro di questi giorni.

