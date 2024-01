Spalletti “filosofo”, Mazzarri “politico”

Contano gli Uomini, conta il Parlamento, contano i Ministri ed ancor più il Presidente ma senza un’Idea di Paese, tutto è perso.

Perenne scontro e nulla si muove.

Alibi, colpe passate, gestioni ed alleanze vecchie, contano zero.

Il Napoli non tira in porta.

Il Napoli campione d’Italia non gioca a calcio.

6 punti su 32 contro le “grandi”. In un campionato in cui tutti fanno fatica con tutti, il dato diventa allarmante e la classifica è da considerarsi pericolosa oltre misura.

Si sono moltiplicati i competitors al quarto posto.

Roma, Lazio, Fiorentina, Bologna, addirittura Torino. Il guaio è che tutte giocano e tutte fanno punti. Ovunque. Tutte fanno gol.

Il cambio tecnico a Roma ha portato De Rossi e 6 punti consecutivi. La Roma soffre ma fa punti.

Segna la Roma, segna il Bologna,il Napoli no.

Questione di uomini?

Lo escludo.

Chiedere a Thiago Motta, Di Francesco, Nicola o Palladino.

È chiarissimo come Mazzarri sia un conservativo. Accorto oltre modo.

“Abbiamo fatto un gran possesso palla”.

Si ma all’interno della propria metà campo, caro mister.

Se Spalletti era filosofo di difficile interpretazione, Mazzarri è “politico”.

Il Napoli è peggiorato.

Dato serio.

3-5-2, 4-3-3?

È davvero questo il problema del Napoli?

È davvero questo che non fa tirare in porta?

