“Spalletti faceva ombra al patron. Auguro ai tifosi che faccia silenzio…proprio come lo scorso anno!” L’ex Arbitro Paparesta forse non sbaglia

Gianluca Paparesta, ex arbitro di Serie A oggi dirigente sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione Sportitaliamercato e ha espresso il suo punto di vista sul delicato momento del Napoli di Rudi Garcia. Non sono mancate inoltre parole pungenti in relazione alla conferenza indetta da Aurelio De Laurentiis, patron dei partenopei. Queste le sue dichiarazioni:

“Faccio un augurio ai tifosi del Napoli, ovvero sentir parlare poco De Laurentiis. L’anno scorso non parlava tanto”.

Poi ha aggiunto ulteriori parole in proposito: “Quando le cose vanno bene è così. Mister Luciano Spalletti era una figura che gli faceva un po’ ombra, non vorrei che sia andato via anche per questo”.

Paparesta vanta 135 presenze da arbitro in Serie A. In carriera ha diretto numerose “classiche” del campionato italiano: tre Juventus-Inter, un derby di Milano, due derby di Roma, tre Milan-Juventus, una Juventus-Roma, quattro Milan-Roma e un derby della Mole. A livello internazionale vanta la direzione al torneo calcistico dell’Universiade di Daegu nel 2003.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati