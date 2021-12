Spalletti: “Fabian mi aveva chiesto di restare in campo, lo avrei sostituito prima. Sul 2-2 è Rrahmani a subire fallo!”

Il match più importante della 15ª giornata di campionato tra Sassuolo e Napoli è terminato da poco col risultato di 2-2. Nel post partita Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN.

– “Eravate riusciti a sbloccarla con grande maturità, poi il calo. Quanto hanno influito gli infortuni subiti?”

“Non lo so, è chiaro che quelli sono calciatori forti che possono dare un po’ di tranquillità alla squadra per la gestione del match. Non siamo riusciti a far girare palla quando la riconquistavamo, abbiamo perso palloni troppo facilmente e sappiamo che il Sassuolo è una squadra forte.”

– “Guardando la classifica non cambia niente con questo pareggio perché restate primi”

“E come se cambia, cambia tutto se metti o togli due punti!”

– “Mister il suo centrocampo è forte con Zielinski e Fabian Ruiz che sono diventati due perni importantissimi. Come sta lo spagnolo?”

“Abbiamo calciatori di qualità a centrocampo, mi dispiace perché avevo detto a Fabian che ero nelle condizioni di sostituirlo e mi ha chiesto di stare in campo altri due minuti e si è fatto male. Sia Fabian che Kalidou un problema ce l’hanno, diventa difficile un recupero rapido.”

– “Insigne?”

“Gli si era indurito un colpaccio e rischiava di farsi male, l’ho dovuto sostituire. Questa qualità di gestire quando riconquistavamo palla non l’abbiamo sfruttata, perché gliel’abbiamo ridata spesso. Gli facciamo i complimenti.”

– “Perché è stato espulso?”

“Perché ho protestato sulla punizione del 2-2 che c’era fallo su Rrahmani e l’arbitro lo ha dato al Sassuolo. Lo mette giù Defrel. Ho protestato in maniera troppo reattiva.”

