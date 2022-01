Spalletti fa “felice” Adl…,niente terzino. Il mercato chiude i battenti, ma sara’ vero?

Per dirla alla Sergio Endrigo, la festa appena cominciata…e’ gia’ finita! Stavolta pèro’ a dirlo sarebbe stato Spalletti, il quale sembra soddisfatto del rendimento, oltre che dalle risposte eccellenti giunte da Faouzi Ghoulam, questo e cio’ che ha affermato la Radio Ufficiale del Calcio Napoli, inerenti ai movimenti di mercato degli azzurri,ricordando l’acquisto di Axel Tuanzebe ad inizio mercato proveniente dal Man.Utd. Ma sara’ vero? Probabile di si, ma il mercato e’ lungo, il futuro e’dietro l’angolo, e tra ridimensionamenti, partenze ormai imminenti, e scadenze, forse qualcosa, se non per adesso, ma per il futuro, ci potrebbe anche uscire. Ma chissa’ se il presidente e’ della stessa idea.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati