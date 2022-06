Spalletti ed il nodo Anguissa, che questa “matassa” si sbrogli presto

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, vorrebbe ripartire più o meno dalla stessa squadra allenata lo scorso anno, ma alcune voci rischiano di togliergli il sonno.

Poche chiacchiere, il Napoli disinneschi la bomba Anguissa prima di vederla deflagrare causando danni enormi all’equilibrio che il tecnico Luciano Spalletti è riuscito a dare alla squadra anche grazie all’apporto del centrocampista camerunense.

Si fanno insistenti le voci di un interesse della Roma di Josè Mourinho, diretta avversaria della squadra partenopea in vista della prossima stagione per la qualificazione alla Champions League. Sarebbe uno smacco difficile da metabolizzare.

Quanto raccontato dalla redazione di Radio Marte fa tremare i polsi non solo ai tifosi del Napoli, ma evidentemente anche a Spalletti il quale, dovesse essere nervoso per questa vicenda (e non è difficile immaginarlo) avrebbe tutte le ragioni.

Anguissa lamenterebbe il mancato pagamento di un bonus che doveva essere corrisposto dal Fulham e che il Napoli aveva promesso di dargli al momento del riscatto. Ad oggi non ci sono notizie ufficiali in merito e bene farebbe Aurelio De Laurentiis o chi per lui a spegnere queste chiacchiere velenose.

Frank è un pilastro per il progetto di Spalletti, il solo parlare di possibili eredi sarebbe assurdo. E poi i tifosi stiano tranquilli perché per strapparlo al Napoli la Roma dovrebbe sborsare tanti soldi. La sensazione è che il valore del suo cartellino si aggiri intorno ai 30-35 milioni, cifra che per i giallorossi non è del tutto alla portata.

