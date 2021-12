Spalletti ed il mercato… quando i petali iniziano a mancare…

Quando Spalletti parla di petali mancanti, e’ chiaro il riferimento alla serie di infortuni che, sicuramente hanno influito negativamente sul rendimento della squadra, ma hanno anche aperto un dibattito nei confronti di una rosa probabilmente troppo presto sopravvalutata. La coerenza di gestione del tecnico parte fin dal ritiro di Dimaro, e’ giunge alla gara di stasera contro il Milan, con gli stessi stimoli nel volere tenere compatti sia la squadra che l’ambiente, e senza mai cercare alibi, ma ora, chiaramente , si scopre che la ” coperta ” inizia davvero ad essere corta, vista anche l’assenza congiunta di 5 titolari imprescindibili per la massima competitivita’. Si potrebbe dire che il tecnico ” frema ” affinche’ dal 2 gennaio, data d’inizio ufficiale del mercato invernale, possa contare almeno su due/tre elementi nuovi per sopperire anche ad assenze, visto l’avvicinarsi della Coppa D’ Africa (Anguissa,Koulibaly ed Osimhen ), che vi saranno in seguito. C’e’ una domanda pero’, e qui dovrebbe rispodere la Societa’, che crea un punto interrogativo di gestione riguardante il caso Manolas. Perche’ si e’ ceduto prima della data ufficiale del mercato,oltre che ,in un momento chiaramente di emergenza, privare il gruppo ed il tecnico delle prestazioni del difensore Greco? Molte volte la fretta fa nascere gattini ciechi…perche’ tanta fretta da parte di Adl? Molti hanno affermato che abbia gia’ provveduto al sostituto, quindi facendo bene i calcoli occorrerebbe un difensore centrale, un terzino per far rifiatare Mario Rui ,ed un centrocampista. Anche perche’ se penso che il Napoli, in un momento particolare di stagione, debba adattare calciatori in ruoli non prettamente di competenza, allora i petali servono come il pane. Ma cosa ne pensa ADL ? Le voci sono tante, alcune volte infondate, altre realmente valutate ed attuate, e paradossalmente, Il Napoli potrebbe pescare ” in casa ” propria il sostituto di Manolas. Buttiamola li, e se fosse Sebastiano Luperto, oggi in forza all’ Empoli che una settimana fa ha battuto il Napoli al Maradona, il quarto difensore centrale di Spalletti? Chiaramente parliamo di un buon giocatore,di propieta’ del Napoli, quindi costo zero !, ma tre anni fa’ bocciato da Carlo Ancelotti, oltre che ad Empoli, nobn solo e ‘titolare, ma ha trovato la sua dimensione esprimendosi anche bene in molte gare. beh, potremmo dire che questo somiglia molto ad un ” abdicare ” verso la corsa del sogno, tenendo ben presente che il calciatore non susciterebbe grandi sogni nel cuore dei tifosi partenopei. Un low-cost fatto in casa passando al ” povero Spalletti ” un qualcosa non richiesto. Ma siamo solo all’ inizio, anche se il Napoli Societa’ ne esce gia’ con le ” Ossa rotte ” per la gestione del caso Manolas. Il mercato comincia a breve, e siamo tutti i fremita attesa delle mosse del presidente, forse li capiremo se l’unica certezza, cioe’ il tecnico Spalletti, accettera’ di buon grado il materiale messo a disposizione ma non avvalato dallo stesso, oppure avvra’ gia le valigie pronte per vincere domani?…Come a dire se Report e’ stato lo sfogo del Patron, Spalletti e tifosi si affidano alla Madonn!

