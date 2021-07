Spalletti è subito chiaro: “Mettere in campo un calcio che somigli alla città…”

Luciano Spalletti continua ad animare la conferenza stampa con cui si presenta ufficialmente all’ambiente partenopeo. Senza alcun apparente imbarazzo, il tecnico di Certaldo esprime concetti semplici. Eppure, fortemente ridondanti. Mai prolisso, tantomeno banale. “Dobbiamo mettere in campo un calcio che somigli alla città. Un aggettivo per il mio Napoli? Mi piacerebbe una squadra sfacciata, di scugnizzi che credano nel proprio talento e che vadano a metterlo in pratica su qualsiasi campo. Contro qualsiasi avversario…“.

Probabilmente questo modo di approcciarsi alla professione è retaggio della sua origine orgogliosamente contadina. “Cosa chiedo a me stesso? Io ho tutto, mi sveglio sempre in forma. Poi mi deformo in base a chi mi ritrovo davanti. Non chiedo niente per me, solo per il Napoli. Sono quì per tentare di allenarlo bene e per fare quanti più risultati possibili. Napoli è piena di uomini che hanno lasciato il segno nella sua storia; ama come nessuno i suoi eroi. Io e la mia squadra vorremmo diventare delle persone ricordate dai tifosi e dalla città…“.

Un’apparente distacco dalle frivolezze, che gli hanno fatto comunque apprezzare aspetti meno rilevanti del suo percorso professionale. Quelli, per inciso, strettamente connessi all’accostamento tra la realtà ed il personaggio interpretato da Tognazzi. “Cosa mi ha lasciato dal punto di vista narrativo la serie tv su Totti? Sono felice di avergli dato la possibilità di di fare una fiction. Non mi sottraggo nel parlarne. Ora però è importante parlare del Napoli e dei calciatori...”.

A proposito di paragoni più o meno illustri. Oggi è anche il giorno dedicato alla presentazione di Mourinho. Un fenomeno mediatico, oltre che un tecnico sopraffino. Spalletti ne è pienamente conaspevole. Infatti, tenta subito di sviare qualsiasi parallelismo tra le due situazioni. “Non si possono fare paragoni. Josè motivazionalmente è uno dei più bravi. Le frasi le usano tutti. Ma questo fatto non mi piace tantissimo: se vuoi giocare non noi, ti alzi e ti dai motivazioni. Non sei un professionista di livello se hai la mente debole. Non motivo nessuno. Vieni motivato perchè giochi nel Napoli…“.

Appare evidente il tentativo dell’uomo di Certaldo di veicolare immediatamente all’esterno del centro tecnico di Castel Volturno il suo dogma. Considerando quando sia stretto e tentacolare il rapporto tra la città e la sua squadra di calcio, ci tiene a presentarsi per quello che è. Piuttosto che avallare chi cerca di disegnarlo come un personaggio scomodo. “Ogni qual volta sono venuto a Napoli, l’ho sempre trovata piena di iniziative: una città emozionante. Probabilmente non sono uno adatto a passeggiare per via Toledo di continuo, o in Piazza del Plebiscito. farò una vita molto focalizzata. Preferirei che in strada ci fosse la felicità dei napoletani…“.

D’altronde, l’allenatore toscano è una sorta di maniaco di campo. Ripetizioni costanti, ai limiti del ossessivo, ne scandiscono le sedute quotidiane. Una cultura del lavoro quasi morbosa, che non intende perdere proprio adesso che ADL gli ha affidato la panchina del Napoli. “Ai tifosi prometto che mi impegnerò e cercherò di far impegnare tutti al massimo. Con De Laurentiis l’impatto è stato buono. Mi trovo bene con chi dice ciò che pensa. Le cose te le dice in faccia: io sono a posto. Un matrimonio lungo? Io spero lunghissimo. Però le cose bisogna farle bene. Ho i miei punti di vista…“.

