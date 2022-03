Spalletti e quei meriti neanche troppo nascosti capaci di esaltare Osimhen

Il Napoli che vince a Verona somiglia tremendamente a quelle squadre quadrate, sotto la linea della palla. Non necessariamente ciniche. Bensì, compatte ed equilibrate, nella fase di non possesso. Gli esteti, amanti del bello ad ogni costo, direbbero bruttino a vedersi. Eppure tremendamente redditizio.

In un certo senso, la vittoria del Bentegodi è il paradigma che fotografa con estrema sintesi le contraddizioni della Serie A attuale. Un campionato in cui la qualità del calcio sopraffino espresso in talune circostanze dagli azzurri ha condotto la squadra partenopea nell’alveo delle potenziali candidate alla vittoria finale. Rubando la scena a competitors maggiormente accreditate, per lignaggio e investimenti.

Tuttavia, Spalletti ha dovuto cambiare sistema di gioco, rinunciando al trequartista, con la consapevolezza che solo inserendo un centrocampista in più, avrebbe potuto sopperire alla fisicità degli avversari. Geniale, quindi, l’intuizione di passare dal 4-2-3-1 al 4-3-3, scegliendo deliberatamente di attuare un calcio più pratico.

Qualità e fisicità

Del resto, una cosa è innegabile: non solo le pretendenti allo scudetto, ma pure chi lotta per la salvezza, piuttosto che navigare a vista nella parte destra della classifica, abbina grandi doti fisiche a una tecnica di base almeno discreta. Con la conseguenza pratica che se palesi un deficit condizionale in almeno 2/3 giocatori cardine, nell’arco dei 90′ poi soffri terribilmente. Magari anche al cospetto di chi, dal punto di vista squisitamente qualitativo, è inferiore.

In sostanza, oggi nel Napoli hanno corso tutti, in maniera costruttiva e funzionale alle esigenze del piano gara. Che ovviamente presuppone feroce determinazione nello sbattersi per sè ed i compagni, invece di bighellonare pigramente per il campo. In questo senso, panchinare il confusionario Zieliński è stata una scelta saggia.

Nelle ultime uscite, infatti, il polacco aveva dato l’impressione di essere abbastanza poco propenso a farsi il mazzo. Tradizionalmente capace di grandi giocate, alternate a topiche clamorose. Insomma, allergico per genetica al concetto di continuità, da qualche partita a questa parte Piotr si limitava a caracollare senza costrutto, mantenendosi a distanze siderali dal suo centravanti.

Tatticamente l’ha girata Spalletti

Il cambiamento tattico ha giovato alle soluzioni in attacco, nonchè allo sviluppo collettivo della manovra.

Lozano è un esterno offensivo estremamente verticale. Altro che tornante stile anni ’80: il ruolo in cui è stato imbrigliato per quasi tutta l’annata Lorenzo Insigne. Di fatto impegnato a svolgere le mansioni di un centrocampista laterale, anzichè muoversi da offensive player sull’esterno. Al netto di una pulizia nei fondamentali alquanto rivedibile, il messicano tendenzialmente salta l’uomo e crea superiorità numerica.

Cosa che il 24 ha un pò accantonato, privilegiando il consolidamento del possesso ed il ribaltamento del fronte attraverso il cambio gioco.

Bisogna riconoscere che Tudor l’aveva impostata bene. L’idea di intortare l’uomo di Certaldo puntando su ritmo e aggressività, alzandosi in pressing nella trequarti partenopea stava producendo dividendi importanti. Marcando forte i potenziali appoggi, coprendo ad uomo nella zona di competenza. E scalando rapidamente in situazione di sottonumero. Cioè, tutte le volte in cui gli azzurri superavano la prima linea di pressione.

Ecco, se vogliamo trovare una chiave di lettura non superficiale, fondata esclusivamente sull’epica del racconto, per cui le partite si vincono attraverso dosi elefantiache di cuore, cervello e attributi, appare doveroso attribuire alla squadra napoletana il merito di essersi adattata all’intensità dello scontro: vincendo i contrasti, arrivando primi sulle seconde palle.

Praticamente, Spalletti ha vanificato le mosse del collega croato, rovesciando il triangolo di costruzione.

Napoli sulle spalle di Osimhen

Chiaramente, poi Osimhen ha pensato bene di imprimere il suo marchio sulla gara, nonostante fosse comunque supportato e accompagnato da Politano e Lozano. Un accentratore, il nigeriano. Che fa letteralmente reparto da solo. Nondimeno, contro gli scaligeri s’è fatto vedere costantemente in zona palla, convertendo in dinamiche associative, le situazioni in cui i compagni hanno avuto bisogno di sponde preziosissime.

Al di là dei gol decisivi per vincere, dunque, l’attacco continua ad essere l’elemento determinante nelle fortune del Napoli. Ergo, non può esserci un’immagine più rappresentativa della efficacia di Osimhen negli ultimi sedici metri. Se gira, permette alla squadra di Spalletti di avere lo stesso passo delle milanesi, mantenendo a distanza di sicurezza la Juve e approfittandone per aumentare il divario con l’Atalanta.

