Spalletti e l’insofferenza della stampa

Da grandi poteri derivano grandi responsabilità, questo sembra non ricordarlo spesso il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, il quale nelle ultime settimane sembra stia soffrendo molto dell’insistenza della stampa.

Il tono stizzito dell’allenatore di Certaldo

Non è la prima volta che il tecnico azzurro risponde in modo sarcastico e seccato alle domande dei giornalisti sportivi.

Anche in passato, in altri club, sono diventati virali alcuni video in cui Spalletti si arrabbia alle domande insistenti dei reporter, senza ricordare che il loro lavoro li “obbliga” a porre delle domande.

Ebbene l’ultimo caso è accaduto ai microfoni di DAZN.

L’inviato della piattaforma streaming, al termine dell’intervista prima dei saluti finali, ha posto l’ultima domanda all’allenatore di Certaldo in termini di “futuro nel Napoli” una domanda che ha fatto innervosire il tecnico azzurro tanto da indurlo a rispondere bruscamente:

“Futuro? Visto che me lo domandate sempre, secondo me avete dei dubbi voi. Risolveteli e poi ditemi, io sono a disposizione. Se insistete, i dubbi sono vostri. Ho già risposto tante volte”

Spesso non si comprende mai perché gli estranei adottano lo stesso atteggiamento nei confronti di un singolo, Spalletti forse dovrebbe chiedersi perché chiunque lo intervisti gli pone la stessa domanda in ottica futuro.

Evidentemente il toscano non da tutte le sicurezze e le certezze necessarie affinché si possa dormire sonni tranquilli in ottica campionato 2022-2023. Infatti, molto spesso, quando si cambia allenatore si vede dal primo istante quando quest’ultimo ha il feeling adatto per “amare” e dunque avere la voglia di rimanere nella squadra.

Se in un primo momento Spalletti aveva dato l’impressione di stare bene tra gli azzurri e nella città di Partenopee, ad oggi qualche dubbio sorge, in particolar modo dopo le parole del Presidente Aurelio De Laurentiis.

DeLa infatti ai microfoni di DAZN in uno speciale sul Napoli, ha dichiarato di aver insistito molto sulla formula di contratto dell’attuale allenatore azzurro: due anni più la possibilità di rinnovare per altri due anni.

Una proposta che ha fatto vacillare Spalletti, preferendo un contratto di due anni semplice.

Inoltre la frase che ha fatto sorgere dei dubbi è stata quella di DE LAURETIIS il quale ha dichiarato che non obbliga nessuno a stare nel Napoli, i fattori che possono indurre una persona ad andare via possono essere molteplici: la mancanza di casa, della moglie e ” della figlia” . Insomma un chiaro riferimento a Spalletti che dalle parole velate di De Laurentiis non sembra condividere i “modi di esistere a Napoli e le scelte della società”.

Insomma dichiarazioni che hanno destato inevitabilmente perplessità tra i giornalisti che hanno tutto il diritto di porsi dei dubbi in merito al futuro del club, senza dover essere necessariamente attaccati dall’allenatore di Certaldo.

Sta di fatto che per scoprire il futuro bisogna vivere il presente, solo in questo modo ogni dubbio può essere risolto.

