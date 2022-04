Spalletti e l’arte di adattarsi alle avversità. Ma conforta il rientro di Anguissa

La sconfitta con la Fiorentina ha gettato nella depressione più profonda i tifosi del Napoli, inviperiti dall’ennesimo passo falso casalingo.

Da quel giorno, all’ombra del Vesuvio in tanti si stanno chiedendo se l’insicurezza palesata dagli azzurri al Maradona Stadium abbia una radice emotiva, piuttosto che meramente calcistica.

A questo punto, alla vigilia della gara contro la Roma, ennesimo crocevia nella corsa alla vetta, sarebbe lecito tentare di svelare i motivi per cui la squadra partenopea continui a sprecare le opportunità offerte dal calendario ogni qual volta all’orizzonte si profili una svolta in ottica scudetto.

Dove nascono i passi falsi

Troppo semplice liquidare l’interrogativo sul reale valore del Napoli, derubricando questo gruppo da legittimo candidato al titolo, a pavida e tremebonda accozzaglia di giocatorini.

Nondimeno, la naturalezza con cui gli azzurri hanno fallito finora tutti gli appuntamenti più significativi della stagione impone un riflessione.

Da un lato, la relativa facilità manifestata in certi frangenti dai partenopei di saper dominare l’avversario attraverso il possesso.

Che fa da contraltare alla innegabile propensione a pagare dazio, perdendo terreno prezioso in classifica, contro chi fa del pressing esasperato la sua arma migliore.

Probabilmente perché uno dei princìpi fondamentali della filosofia inculcata da Spalletti alla squadra prevede di avanzare utilizzando il giropalla, con l’obiettivo di occupare porzioni di campo altrui progressivamente.

Cosa comporta la costruzione bassa

Potrebbe apparire paradossale, quindi, ma per sviluppare il suo calcio in verticale, beneficiando degli spazi alle spalle delle linee avversarie, l’allenatore toscano deve necessariamente fare affidamento sulla risalita della palla dal basso.

Traendo, dunque, vantaggi dai piedi educati di Ospina in fase di costruzione. Una sceneggiatura preparata, nel tentativo di superare l’aggressione altrui: Rrahmani e Koulibaly si aprono come le acque davanti a Mosè, manco gli avversari fossero comparse e figuranti.

Favorendo così il movimento di Lobotka, che si abbassa in appoggio ai centrali difensivi per dare superiorità numerica.

Eppure, lo sfruttamento di tale situazione non può prescindere da una struttura di supporto adeguata attorno allo slovacco. In mancanza della quale, una volta ricevuto lo scarico, il pivote avrà notevoli difficoltà a mantenere il possesso.

La verità è che per manipolare la pressione degli avversari, obbligandoli a formulare decisioni sbagliate in tema di attacco e copertura al possessore, bisogna ricorrere continuamente all’uso del terzo uomo.

Anguissa imprescindibile per Spalletti

Ovviamente, l’assenza di Anguissa, aggravata dalle condizioni fisiche precarie di Fabiàn Ruiz, che ne pregiudicano il dinamismo e gli spostamenti in campo lungo, ha determinato scelte differenti in tema di gioco.

Da qui, il lancio diretto verso Osimhen, funzionale a scavalcare la mediana. Peccato, però, che il calcio espresso dal Napoli al cospetto della Viola abbia travalicato la concezione tipica degli attacchi condotti per il centravanti nigeriano. Disinnescato dalla preponderante fisicità di Igor.

Sembra evidente che per caratteristiche tecniche e morfologiche, né Fabiàn Ruiz, tantomeno Zieliński, avranno mai il medesimo processo decisionale di Anguissa.

Il centrocampista camerunese, visto in maniera superficiale come un giocatore capace di svolgere prevalentemente funzioni difensive, al netto di qualche occasionale incursione nella metà campo avversaria, invece è il terzo uomo ideale per Spalletti.

Ovvero, quel giocatore che si smarca sempre in diagonale rispetto al pallone, rubando tempo e spazio al pressing.

In questo contesto diventata prioritaria nel match di lunedì la doppia funzione che potrebbe svolgere Anguissa in relazione alla posizione del pallone e alla dinamica dell’azione, ogni qual volta il Napoli volesse produrre gioco.

Anche perché il centrocampo della Roma, con Cristante, Veretout e Pellegrini, è veramente in grado di generare miriadi di combinazioni, con e senza palla.

