Spalletti e la decrescita felice

A Napoli per un Progetto non per soldi.

Sintesi del pensiero Spallettiano.

Non scomodiamo i Pensatori della Decrescita Felice e i tanti che post pandemia hanno preferito sacrificare stipendi facoltosi per privilegiare tempo e qualità degli ambienti.

Tanti gli studi che hanno evidenziato come, gli anni che viviamo, stanno resettando faticosamente il mito del business estremo.

Il mister-filosofo di Certaldo ha posto le sue condizioni. Lo avevo definito “uomo contro“. Luciano uomo e personaggio, lo è. Quantomeno lo dice.

Ambiente, condizioni di vita, progetto e Città prima degli aspetti economici.

Prima non senza.

Ricordiamoci che il pallone appartiene al mondo dei carrozzoni da business. È show esasperato e lo show di alta performance costa. I soldi dicono della qualità, poche chiacchiere.

Il Napoli di De Laurentiis è al suo più entusiasmante bivio.

Quali prospettive di crescita per l’azienda di patron Aurelio?

È quello che stanno cercando di capire Giuntoli, Spalletti e probabilmente Osimhen.

Chi ha carte da giocare ora può farlo. I treni che conducono in “paradiso” passano uno o due volte nella vita. Per Spalletti, probabilmente l’ultimo.

Luciano ha da pensarci molto seriamente.

Il suo calcio, il modo con cui ha vinto, ha fatto parlare ambienti top. Parigi su tutti.

Parigi che secondo le news sarà senza tecnico.

Luciano è uomo da Parigi?

È uomo capace di gestire il circo francese?

Sarebbe quello un progetto o un bagno di soldi in stile Paperone?

Progetto e non soldi, non solo.

Luciano, fai le tue valutazioni.

