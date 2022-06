Spalletti, dopo Lobotka e Rrhamani, ci prova con Zielinsky

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, scrive del nuovo obiettivo di Spalletti, Rrahmani e Lobotka vuole fare un’altra magia rilanciando Piotr Zielinski.

“Tatticamente? Ancora 4-2-3-1 e 4-3-3, a seconda delle esigenze e delle caratteristiche: Spalletti valuterà innanzitutto Kvaratskhelia e la sua capacità di sacrificio nella posizione che fu di Insigne, nonché la tenuta di Gaetano e Zerbin. La regia sarà affidata a Lobotka, i gol a Osi. E poi? In rosa c’è un signore di nome Zielinski, il simbolo della discontinuità ma anche un talento che grida vendetta: dopo aver lanciato in orbita Rrahmani e Lobo, ex invisibili, magari il signor Luciano farà un’altra magia”

