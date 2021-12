Spalletti: “Devo tirare su il morale alla squadra. De Laurentiis era negli spogliatoi”

Al termine del match perso contro lo Spezia, Luciano Spalletti, l’allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

– “De Laurentiis è venuto negli spogliatoi, cosa vi ha detto?”

– “Nessun colloquio, è venuto a fare gli auguri alla squadra e a brindare.”

– “Lo Spezia non ha fatto un tiro in porta, cosa si sente di dire?”

– “Abbiamo perso una brutta partita condotta a lunghi tratti e non siamo stati così bravi a chiudere delle azioni e a chiudere delle palle che in area di rigore erano state giocate anche bene. Non siamo stati bravi a creare spazi nella trequarti. Sbagliati dei palloni dove arrivati sul fondo mettevamo la palla dietro. Poi ci siamo innervositi e non siamo riusciti a rimetterla in piedi.”

– “C’era mancanza di soluzioni nel primo tempo, mentre nel secondo tempo ci sono state più soluzioni ma è mancata qualità nell’ultimo passaggio. Che dice?”

– “La chiusura dell’azione è mancata sia nel primo che nel secondo tempo. Qualche palla importante la potevamo mettere dentro, non siamo stati fortunati nel trovare l’uomo libero o il passaggio decisivo.”

– “Mertens fuori scelta tecnica o problemi muscolari?”

– “È stata una scelta tecnica, potevo anche tenerlo in campo, ma volevo più fisicità che non ha fruttato quello che si sperava.”

– “La vedo un po’ spento mister, come può rialzare il morale della squadra dal punto di vista psicologico?”

– “Intanto si va a casa e ci si riposa un po’ perché di partite ne abbiamo giocate tante e abbiamo sofferto la stanchezza. Poi cercherò di rialzare il morale della squadra che deve essere sempre la stessa creando situazioni con il gioco perché non abbiamo quella fisicità importante da prendere a sportellate gli avversari per la mancanza di Osimhen. Ci è mancata anche un po’ di fortuna.”

– “Si guarda avanti o dietro in classifica?”

– “Si guarda ovunque, perché se non riesci a vincere le partite, le squadre dietro ti recuperano.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati