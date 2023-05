Spalletti De Laurentiis, incontro in serata.

Incontro Spalletti De Laurentiis in serata. Un summit voluto da entrambi, per pianificare la nuova stagione. Dopo aver scritto la storia del Napoli, i due si vedranno per capire se il futuro, può essere ancora scritto assieme.

In realta’ la società partenopea ha esercitato l’opzione, sul contratto del tecnico, per un rinnovo automatico. Questo da un punto di vista burocratico, da quello umano c’è invece tanto, di cui parlare.

ADL vorrebbe proporre al tecnico di Certaldo, un biennale, con ritocco economico.

Spalletti non ha mai fatto un problema di soldi, “la bistecca la mangio sempre”, ma alla sua età, vuole capire il progetto societario.

Tutto ruota sulla permanenza degli uomini chiave, di questo campionato. Victor Osimhen su tutti è il giocatore, che il Mister non vuole perdere. De Laurentiis non vuole cederlo, ma di fronte ad un’offerta faraonica, sponda inglese, sarebbe difficile resistere. Poi c’è la questione Kim, con quella finestra estiva, in cui lo UTD pagando la clausola, potrebbe garantirsi le prestazioni del coreano. C’è anche un mercato in entrata, con alcuni nomi interessanti, da mettere sul tavolo della cena.

Ovviamente c’è anche la questione Giuntoli, un’altra perdita eventuale, da far digerire al tecnico toscano. C’è anche il ritiro da organizzare, con alcuni uomini dello staff spallettiano, già in avanscoperta per sondare il territorio. Un elemento questo, di continuità, ma nel calcio, tutto può cambiare in un minuto. Il Napoli deve partire per Monza, lunedì Spalletti dovrà ritirare il premio Bulgarelli, come miglior allenatore della stagione. Questo venerdì 12 Maggio sembra dunque, la data giusta, per mettere in chiaro, tutte le situazioni in sospeso.

Tanti gli argomenti sul tavolo della cena, certo è che il Presidente del Napoli, non vuole perdere il suo allenatore, super cazzuto. Altrettanto certo, che Luciano Spalletti, non vuole rovinare la sua immagine e il suo rapporto, con Napoli, dopo essere entrato nella storia di Partenope.

