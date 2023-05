Spalletti da applausi quando apre il suo cuore a Napoli…

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli Campione d’Italia, sembra essere giunto al termine della sua avventura napoletana, ed in conferenza stampa, vigilia di Napoli-Inter, alla domanda, cos scriverebbe se dovesse inviare una lettera ai tifosi napoletani, lui ha risposto cosi:

“Una lettera ai napoletani il 4 giugno (fine del campionato, ndr)? Scriverei che ho dato tutto il meglio delle mie capacità, delle mie possibilità e della mia esperienza in questo lavoro. Nonostante ciò, quello che ho ricevuto è molto di più di quello che ho dato. Se mi vengono in mente i festeggiamenti al Maradona, penso sia uno spettacolo indelebile che non se ne va più dalla mente”

