Spalletti ct, Napoli capitale

Benvenuto Luciano. Il campione d’Italia è ufficialmente il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. 2023-2026.

A Settembre si fa già sul serio. Un incipit che può diventare un ciclo. Luciano l’ha spuntata. Luciano è salito ed ha scalato il monte Bianco. Gran premio della montagna e maglia rosa. Campione. Premio alla carriera. Il manager campione d’Italia, l’allenatore che ha vinto il terzo scudetto della storia del Napoli, ha toccato la vetta. La Nazionale è un’ altra cosa. Mondo parallelo.

Non c’è pausa o anno sabbatico se chi ti chiama ha il nome della Nazione. Squadra se non da ricostruire almeno da costruire. Squadra a cui dare anima più che corpo. Squadra a cui dare forma, cuore e cervello. Spalletti è l’uomo giusto. Lo è in questo preciso momento della sua vita e della sua carriera. Le cose belle hanno il passo lento, mi ripete spesso una cara collega. Lentamente il bello arriva. In bocca al lupo Luciano. Luciano Spalletti c. t.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati