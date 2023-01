Spalletti contro il suo passato, ma Mourinho prepara il trappolone

Luciano Spalletti archivia un’andata da record e si rituffa nella corsa verso l’Obiettivo. Manca ancora un intero girone, eppure l’Uomo di Certaldo è consapevole che il Napoli sia tornato a essere la squadra che nessuno vuole affrontare.

Per funzionare, il gioco del tecnico toscano ha bisogno di controllare il pallone, decidendo così quando rallentare o accelerare. Una situazione che Mourinho non intende affatto facilitare.

Insomma, nella sfida al passato di Spalletti, lo Special One sta preparando il classico trappolone. Del resto, l’allenatore portoghese, storicamente, è un maestro nel trasformare in energia positiva le polemiche che circondano l’ambiente di lavoro.

Magari, a livello emotivo, l’ennesimo caso mediatico esplose a Trigoria, con la società incapace di sanare la frattura con Zaniolo, gli permetterà di ricompattare il gruppo, diventando il motore che alimenta la rincorsa al quarto posto, in previsione della stimolante sfida del Maradona Stadium.

La Roma coi trequartisti

Dal punto di vista tattico, la Roma di scena all’ombra del Vesuvio è un gruppo probabilmente meno talentuoso degli azzurri, nondimeno, tremendamente efficace. Dunque, assolutamente da non sottovalutare.

Anzi, sarebbe il caso che la capolista prendesse con le molle le varie sfumature attraverso cui i giallorossi sviluppano il loro calcio. Un sistema tutt’altro che rivoluzionario, il 3-4-2-1 capitolino, caratterizzato dal trio offensivo composto da Pellegrini e Dybala alle spalle di Abraham.

Il piano gara pensato da Mourinho appare, quindi, di facile lettura: abbassare il ritmo della contesa, con Cristante e Matic in mediana. Opponendo alla qualità tecnica ed alla intensità del possesso partenopeo, un movimento continuo dei trequartisti.

L’idea resta sempre la medesima: trovare spazio alle spalle della mediana napoletana e non dare punti di riferimento tra le linee, affidandosi ai movimenti di Dybala ed agli inserimenti di Pellegrini per creare pericoli al Napoli.

A indirizzare gli equilibri della fase offensiva romanista provvede l’argentino, che libero di cercarsi le zone dove ricevere, mette in difficoltà la compattezza degli avversari. Costantemente indecisi se fare seguire La Joya da un difensore, piuttosto che assorbirne gli spostamenti con un centrocampista.

Il Napoli con atteggiamento proattivo

Ovviamente, qualora gli azzurri riuscissero a prendere in mano l’inerzia del match, gestendo per larghi tratti il pallone, allora Mourinho cercherà di attivare direttamente il suo centravanti con dei lanci lunghi.

Nonostante in questa stagione Abraham stia mostrando uno scarso feeling realizzativo, è in grado di aiutare la manovra della Roma, abbassandosi molto per collaborare con i compagni.

Per funzionare, questa versione dei giallorossi deve appoggiarsi sull’inglese. Il che equivale a stimolare Kim e Rrahmani a rompere la linea ed accorciare, nel tentativo di anticiparlo o comunque impedirgli facili ricezioni.

Finora il Napoli ha dimostrato ampiamente di preferire un approccio aggressivo alle partite. Quel tipico atteggiamento proattivo di chi, per indole, tiene il baricentro ad un’altezza media, e segue il pallone. Un’abitudine funzionale ad avere in ogni caso i reparti stretti e corti, invece della mera difesa posizionale.

D’altronde, c’è molto (quasi tutto…), di quello che Spalletti chiede alla sua squadra, nella capacità di difendersi in avanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

LEGGI come Osimhen ha consolidato la sua leadership tra i bomber

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati