Spalletti: Ci vuole molta calma!

Non cade nella trappola il tecnico del Napoli, non vuole nemmeno sentir parlare di passaggio del turno acquisito, o di pensieri che vadano oltre la partita di ritorno:

“Ci vuole calma, molta calma. C’è da giocare un’altra partita per passare il turno, dobbiamo prima fare quello. Se sento qualche giocatore fare questo tipo di ragionamenti, non lo faccio più giocare. La presunzione è il difetto peggiore. Si azzera tutto, si riparte da zero a zero, chiaro che ci sono due gol di vantaggio, ma se giochi in maniera leggera, basta un dettaglio e le partite si ribaltano. Il pensiero deve essere un altro, abbiamo fatto una grande gara, vediamo se riusciamo a ripeterla…”

Questo il mantra dell’allenatore del Napoli, nella conferenza stampa post Eintracht Francoforte. Un grande segnale di maturità, soprattutto dai giocatori in campo:

“La squadra non si è abbattuta dopo il rigore sbagliato. Ragionando in maniera corretta, per segnare subito, per vincere la partita. Questa gara qui la si sogna da bambini, non potevamo fallire. Potevamo fare il terzo gol, alcune cose non le abbiamo fatte bene, ma non abbiamo concesso niente. Loro sono fortissimi nella ripartenza, ma non abbiamo rischiato nulla”

Una gara intelligente e matura, secondo Spalletti, con convinzione, comandando il gioco, come aveva promesso alla vigilia.

Parla anche dei singoli che sono andati particolarmente bene, come ad esempio Lozano:

“Ha fatto strappi che solo lui sa fare. È il suo marchio di fabbrica, ti uccide sulla velocità. A volte sbaglia le scelte quando arriva sul fondo, comunque ha fatto una grandissima partita, abbiamo ritrovato la garra del Chucky”

Anche Kim e Lobotka, molto bene, ne esalta la prestazione, il suo allenatore:

“Lobotka meraviglioso, nella gestione della palla, nella velocità a ribaltare l’azione. Kim è molto tecnico, per lui è facile impostare il gioco, non era abituato a farlo. Il coro Kim Kim Kim nasce, perché lui fa per tre”

Nessun dispiacere per non aver chiuso definitivamente il match, anche in vista del ritorno. La cosa importante per Spalletti è non aver subito:

“Abbiamo provato a fare la partita fino all’ultimo, poi però bisogna restare in ordine, perché è un buon risultato. Non bisognava perdere equilibrio, può essere pericoloso. L’Eintracht era ben messo in difesa, con l’abbassamento delle due linee, non era facile”

L’attacco dei tedeschi non ha reso al massimo, al ritorno mancherà Kolo Muani, un elemento importante:

“Hanno fatto una buona partita lo stesso, l’hanno preparata per riconquistare palla e ripartire. Il problema è che il Napoli non glielo ha permesso. Non è stato un loro demerito, ma come abbiamo gestito noi la palla”

Sempre perfetto nelle sue analisi tattiche, il tecnico del Napoli, con moltissima calma, la testa ora è già ad Empoli.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati