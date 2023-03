Spalletti: Chi ha fame non tiene sonno!

La legge così il tecnico del Napoli, al termine della roboante vittoria contro il Torino. Quattro gol ai granata, per andare alla sosta nel migliore dei modi. Ai microfoni di DAZN si sottolinea come Osimhen, trovi il gol di testa sempre sul secondo palo. Per il tecnico toscano, questo non è frutto del caso:

“ Osimhen attacca sempre sul secondo palo perché gliela mettono lì. Poi dipende da dove parte l’azione, a volte i difensori avversari vanno a chiudere sul primo palo e lui si libera, sul secondo. Temevo prima della partita un po’ di rilassatezza, ma i giocatori hanno evidenziato per l’ennesima volta, la loro voglia di non fermarsi. C’è un detto napoletano..chi ha fame non tene sonno”

La fame è la chiave di questa squadra, che non vuole mollare nulla, non lasciare nulla al caso, né in campionato né in Europa. Fa sembrare tutto facile questo Napoli, ma non è così, come ribadisce Mister Spalletti al termine del match:

“Un’ osservazione corretta, i calciatori vogliono essere qualcosa, un qualcuno che lasci un segnale nella storia del Napoli. Sul terzo gol, si esalta il tacco di Kvaratskhelia e il cross di Olivera, ma se si va a vedere prima Di Lorenzo fa un taglio di 30 metri, da una rimessa laterale, va a portare la palla dall’altra parte, per permettere poi lo sviluppo dell’azione. Di Lorenzo oggi ha fatto una partita stratosferica, da extraterrestre”

È un Napoli da studiare, secondo tanti allenatori in Europa, ma Spalletti ha sempre in campo i suoi fedelissimi:

“Hanno la capacità di farsi trovare sempre dentro al gioco, una continuità, le aggressioni di Kim sono difficili da trovare, un allenatore difficilmente riesce a farne a meno”

Kim, Anguissa, Osimhen, e Di Lorenzo fanno parte degli irrinunciabili. Tanta personalità, che viene sottolineata quando il Capitano del Napoli, va a portare il pallone a Kvaratskhelia, al momento del calcio di rigore. Un particolare che non è certo sfuggito, al tecnico di Certaldo:

“Di Lorenzo è quello che ha una grandissima personalità, un grande carattere, così come ce l’ha Osimhen, o Anguissa e tanti altri, quindi infonde una tranquillità ai suoi compagni, è giusto che la trasmetta, a chi in quel momento ha un compito difficile”

Nessuna difficoltà invece per gli azzurri, che se ne vanno alla sosta, con altri quattro gol in cascina, una consapevolezza di grandezza sempre maggiore. Nel giorno della festa del papà, il Napoli mette un altro mattone, verso quel traguardo impronunciabile, ma sempre più vicino.

