Spalletti ‘cacciato’ da Napoli

Il rapporto tra la tifoseria e l’allenatore della squadra del cuore non sempre è idilliaco, soprattutto se non si raggiungono gli obbiettivi tanto agognati.

Nello specifico parliamo della tifoseria azzurra e del tecnico Spalletti. Se dapprima è stato benvoluto dalla società partenopea, oggi sembrano essere cambiate le carte in tavola.

Il motivo del difficile rapporto è oramai noto a tutti, la sconfitta con l’Empoli, che di fatto ha eliminato la speranza di rimanere in corsa scudetto.

Forse questo è il motivo per il quale, l’allenatore di Certaldo, non riesce ad integrarsi nella città di Partenopee. Ad oggi infatti non vive in una casa bensì in un hotel. Lo stesso hotel, fuori dal quale, nel 2021 gli hanno rubato la sua macchina, la Fiat Panda.

Lo striscione fuori lo stadio

Poche ore fa infatti è stata proprio la Panda di Spalletti ad essere l’oggetto della frase scritta su uno striscione affisso fuori lo Stadio di Fuorigrotta Diego Armando Maradona.

La frase recita: “16-10-21: Spalletti, la Panda te la restituiamo… bast’ ca te ne vaje! ” Una frase particolarmente dura da parte dei “e Mariuol” che esortano il tecnico ad andare via dalla città perché non benvoluto.

Una frase che esprime tutto il malcontento della tifoseria napoletana che preferirebbe gioire delle vittorie della squadra piuttosto che sentirsi essere presa in giro dalla promessa di uno scudetto perso sempre per un soffio.

