Spalletti: “Bisogna dare una registrata ”

In ritardo di preparazione, questa la sintesi della pesante sconfitta del Napoli, contro il Lille. I quattro gol presi al Maradona, non preoccupano l’allenatore toscano, anche se si sono rivisti gli stessi svarioni, palesati contro il Villareal.

“Si individuano facilmente gli errori. Abbiamo mantenuto lo stesso livello di ricerca, di intensità, di pressione a tutto campo. Per il momento le gambe non vanno dietro a quella che dovrebbe essere la voglia di fare la partita. Bisogna dare una registrata, riuscire a capire che bisogna fare qualcosa di più tutti, individualmente, poi vedere di dare un po’ di equilibrio e non andare sempre a prenderli. Così si rischia di giocare sempre in 60 metri a campo aperto, avendo dei problemi, contro giocatori veloci, come quelli del Lille”

Così Luciano Spalletti ha ribadito, anche ai microfoni di Radio Kiss Kiss, al termine della gara. Errori tattici già visti, ma anche qualche giocatore apparso fuori condizione. Ce ne sono alcuni invece decisamente più in palla, tra cui Osimhen, come sottolineato dallo stesso allenatore:

“Ha fatto vedere anche stasera di essere nelle condizioni di fare le sue vampate, mi è piaciuto in alcuni movimenti. Poi bisogna supportarlo da un punto di vista di squadra e allora le cose miglioreranno”

Nonostante una buona fetta di pubblico, il Napoli non è riuscito a salutare la sua gente, come avrebbe meritato. Su questo tema si sofferma, anche il Mister:

“Il pubblico è perfetto, energia pura, per cuore e muscoli. Una roba che fa bene al calcio, non solo al Napoli. Questo lo sappiamo e ci rende ancora più responsabili, per fare cose importanti e fatte meglio”

A fine gara, come annunciato, è sceso negli spogliatoi il presidente De Laurentiis. Spalletti svela il contenuto della visita:

“Era un po’ accigliato per la sconfitta, poi però si è disteso e ci ha fatto gli auguri di Natale. Ci ha anche spiegato delle situazioni che riguardano la società, che sono poi la motivazione, per il quale non si è fatta la cena natalizia”

Sette gol subiti, tra Villareal e Lille, che non avranno fatto piacere, neanche al Presidente. Spalletti però è pratico di lunghe soste, sperimentate ai tempi dello Zenit. La preparazione è stata progettata con la stessa modalità russa, generando un sovraccarico muscolare, che molti calciatori stanno ora pagando. Va anche detto che le numerose assenze, hanno un peso non indifferente, sul rendimento complessivo della squadra. A tal proposito, Rrahmani, ha ripreso ad allenarsi insieme al gruppo, svolgendo stamattina l’intera seduta. Un’ottima notizia per il tecnico, in vista del primo impegno dell’anno, contro l’Inter.

Al di là della condizione fisica, queste due partite casalinghe, hanno evidenziato, come a certi livelli, non si possa prescindere di alcuni elementi chiave.

