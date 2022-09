Spalletti battibecca con il giornalista Raffaele Auriemma in Conferenza Stampa!

Il tecnico Spalletti, in conferenza stampa post vittoria contro lo Spezia, con il giornalista Raffaele Auriemma, reo, a detta del tecnico, di averlo tartassato per un anno e mezzo, asserendo che lui litigasse con tutto lo spogliatoio! Ecco le parole del tecnico durante la conferenza stampa rivolte verso il giornalista Auriemma

“Quando avrei detto che io ho litigato con tutto lo spogliatoio? Lei me lo deve dire, ha trovato un cliente scomodo. Lei è un anno e mezzo che parla di me, lei non si fa mai vedere e poi parla di me. La prossima volta le porto l’audio, e’ da un anno e mezzo che parla con me, e non ho mai avuto il piacere di conoscerla. La vorrei vedere piu’ spesso. Io pero’ non ho mai litigato con nessuno, mi dispiace quando me lo sento dire! Un forte equivoco? Mi dia il suo numero di telefono, si ja la possibilita di metterla apposto, se no mi dispiace. Ho litigato con qualcuno in passato, Totti e Icardi? Non volevo dire questo!“

