Spalletti avrà sbagliato, ma levasse il vino da tavola chi ne vuole la testa

E’ opinione diffusa che il Napoli abbia dilapidato ben due match point consecutivi in ottica scudetto, lasciando campo libero nella volata per il titolo alle milanesi. Così, il doppio impegno casalingo con Fiorentina e Roma ha rappresentato il de profundis alle ambizioni degli azzurri. In grado, praticamente, di sprecare al Maradona ciò che di buono avevano edificato in trasferta nel corso dell’intera annata.

Oltre a non capitalizzare la ghiottissima occasione offerta dal calendario con la Viola, che aveva prepotentemente messo a nudo i limite strutturali della squadra partenopea, la partita contro la Roma è stata l’ennesima dimostrazione della incapacità del Napoli a gestire i momenti topici della stagione. Quelli in cui è necessario osare il giusto, senza comunque rischiare nulla.

A gettare nello scoramento più profondo i tifosi, tuttavia, non è solamente il rammarico di non aver capitalizzato l’aurea mediocritas che caratterizza la Serie A di quest’anno. Un campionato ampiamente alla portata degli uomini di Spalletti.

Quanto la viltà e lo stato confusionale palesati da tanti (forse troppi…) protagonisti in maglia azzurra, che suggeriscono di abbassare la cresta e accontentarsi dell’unico traguardo veramente possibile all’ombra del Vesuvio attualmente: la qualificazione in Champions League. Sorta di trofeo invisibile, da sbandierare alla stregua di chissà quale vittoria.

Innegabili gli errori di Spalletti

Eppure bisogna guardare al bicchiere mezzo pieno. Per farlo, in ogni caso, urge partire da un presupposto fondamentale. E’ inutile tentare di occultare gli errori di Spalletti. I cambi cervellotici fatti al cospetto di un marpione della panchina come Mourinho sono evidenti. Inserire Zieliński, letteralmente un dead man walking (uomo morto che cammina) invece di Demme, dopo l’infortunio di Lobotka, ha disequilibrato talmente tanto l’assetto di squadra, da fornire su un piatto d’argento gli spazi utili ai capitolini per sviluppare il loro calcio.

E ancora. Assodato che il tecnico di Certaldo considera Mertens esclusivamente come il sostituto di Osimhen, piuttosto che immaginarne almeno in talune circostanze l’uso contemporaneo, l’uscita del nigeriano in luogo di Ciro ha de facto arretrato notevolmente il baricentro.

Una mossa che Spalletti si porta sulla coscienza, poiché il nigeriano, pure nelle giornate storte, esplora la profondità come pochi. Il belga, al contrario, viene incontro a cucire la manovra, abbassandosi tantissimo rispetto ai sedici metri avversari. Cosa che s’è concretizzata con disarmante puntualità.

Il “capolavoro” tattico, però, è stata l’idea di mettersi a cinque dietro, pensando di difendere l’1-0 a oltranza, con il Napoli già abbondantemente schiacciato dalla pressione della Roma, superiore in quella fase del match per qualità di gioco e facilità di gamba.

Nondimeno, da sole, queste leggerezze nelle letture non sono sufficienti a cassare gli innegabili meriti dell’allenatore. Apparso sì in difficoltà nella conferenza stampa post gara, lui che domina la platea dei giornalisti con la parlantina sciolta e il tono tutt’altro che dimesso o incespicante.

La società cade sempre in piedi

Eppure in città si sta diffondendo una corrente trasversale di denigratori, che imputano a Spalletti di essere buono per portarti lassù. Ma sostanzialmente inadatto a conquistare lo scudetto.

Davvero ingeneroso questo pensiero. Per chi ha condotto una squadra costruita senza fare nessuna trading in due sessioni consecutive di mercato a lottare per il titolo fino a poche giornate dal termine. Oltre ad aver (quasi…) riportato gli azzurri in Champions dopo tre anni.

Chi, al netto di due partite sbagliate ne pretende la testa, paragonando – attraverso numeri e cifre – la sua gestione a quella del predecessore, è pregato di levare il vino da tavola. Altresì, quelli che vorrebbero giubilarlo, a favore di un giovane rampante della panchina, (tipo Dionisi o Italiano), posassero le bottiglie con cui hanno gozzovigliato durante la Pasquetta.

Il giudizio di costoro appare obnubilato da livori vari e pregiudizi assortiti, che come al solito esentano dalle responsabilità una società inadatta a programmare alcunchè. Per affidarsi all’urna benevola, funzionale ad un sorteggio abbordabile nell’Europa dei Top Club.

Trascurando il fatto che nella Coppa dalle Grandi Orecchie svolgiamo un ruolo secondario, quasi da comparsa o addirittura da mero figurante.

