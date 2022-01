Spalletti: “Applausi alla squadra. Lobotka può diventare il nuovo Jorginho!”

Al termine del match tra Napoli e Sampdoria disputato allo Stadio Maradona e valevole per la 21ª giornata di campionato, ha parlato ai microfoni di DAZN l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti.

Le sue dichiarazioni:

– “Esultanza liberatoria per Petagna o per il gol in sè?”

– “Per il Napoli, per strada abbiamo lasciato troppi punti. Non bisogna partire, dobbiamo vincere le partite.”

– “Tanti applausi alla sua squadra dalla panchina, cosa ha funzionato meglio?”

– “Tanti applausi perché la partita non era facile. La Sampdoria si è presentata in maniera corta e abbiamo fatto vedere una discreta qualità fino al limite dell’area avversaria. C’era da far bene la marcatura preventiva sulla loro riconquista di palla e siamo stati bravissimi su questo.”

– “Rapporto tra Insigne e tifosi importante?”

– “Assolutamente sì, ai tifosi del Napoli non va spiegato niente, hanno avuto tanti anni per testare l’uomo Insigne e le valutazioni dipendono da quella conoscenza lì. Per noi è un calciatore importante, avere un Insigne a disposizione è ottimo perché ci può far comodo fino alla fine del campionato.”

– “Nel primo tempo chiamava Demme ad allargarsi, poi Petagna ha svariato tantissimo a destra e a sinistra. Cosa ci dice su queste due cose?”

– “Quando si gioca con i due mediani, se i terzini sono bassi stanno dentro il campo, se i terzini stanno alti ci può stare che il mediano si allarghi. La Sampdoria è brava quando riconquista palla a ripartire. Quando sono passati in svantaggio hanno deciso di venirci a prendere, Petagna andava sulle fasce perché restava in 1 contro 1.”

– “Lobotka è diventato un giocatore quasi insostituibile da Napoli-Lazio.”

– “Sono d’accordo con te, si vede che lo conosci bene. Lobo è davvero un giocatore forte, può diventare il nuovo Jorginho. Ogni tanto rigioca dietro anche quando si può prendere metri, ma quando lo vanno ad attaccare fa in modo che si liberi uno spazio sulla trequarti, è una roba incredibile.”

