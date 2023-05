Spalletti ai saluti, parla spagnolo il nuovo tecnico azzurro…ma vi prego, non parliamo di progetto!

Un’annata da campione, poi i saluti alla piazza. Luciano Spalletti, dopo le gare con Bologna e Sampdoria, lascerà il Napoli. Un divorzio quello tra il tecnico toscano e il patron Aurelio De Laurentiis diventato evidente nelle ultime settimane e che diventerà realtà (salvo colpi di scena) a fine stagione. Il presidente del club azzurro, in occasione del concerto del cantante Gigi D’Alessio a Piazza Plebiscito, ha ribadito che stare a Napoli non è un obbligo ma un privilegio. DeLa, adesso, si guarda attorno per trovare il nuovo allenatore e sarebbero già stati avviati i contatti con un determinato profilo.

Il nome in cima alla rubrica – secondo Calciomercato.com – sarebbe quello di Luis Enrique, ex allenatore del Barcellona e della nazionale spagnola. Il curriculum dell’ex ct delle Furie Rosse corrisponderebbe all’identikit tracciato dal presidente De Laurentiis.

L’intenzione sarebbe offrire all’allenatore un biennale da cinque milioni a stagione, facendo uso anche del Decreto Crescita. DeLa ha già contattato Luis Enrique, spiegandogli come le intenzioni siano quelle di vincere ancora il campionato oltre a sollevare la Champions League. Le altre soluzioni? Italiano e Thiago Motta

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati