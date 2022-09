Spalletti adesso non accetta neanche la critica del tifoso!

Luciano Spalletti si potrebbe definire il tecnico che non accetta le critiche da nessuno, ed a farne le spese, oltre ai cronisti presenti alla conferenza stampa della gara dell’Olimpico tra Lazio e Napoli, e toccato anche a quei tifosi, rei, di aver criticato alcune scelte, discutibili se vogliamo, del tecnico di Certaldo contro Fiorentina, e soprattutto il Lecce

Uno Spalletti apparso nervoso, e polemico, ma anche guardingo in alcune risposte, come a voler aprire quel paracadute che salva solo chi ne’ e’ in possesso, infatti, alla domanda del messaggio ai tifosi sul mercato, la sua risposta e’ sembrata alquanto polemica, quanto da paracadutista navigato, ecco domanda e risposta che lasciano, a mio avviso, un po di perplessita’:

Messaggio ai tifosi dopo il mercato?

“Sono felicissimo di essere l’allenatore del Napoli, le mie ambizioni sono di un livello che non so se altri possono arrivarci, ma che non garantisco niente. Io faccio ciò che mi è richiesto, se non sono gradito a tutti (ride, ndr), la mia risposta è questa”.

Lascio ai tifosi ogni commento su questa risposta, consapevole che il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, non puo’ sempre trincerarsi nel suo egocentrico narcisismo, e dare risposte concrete sul rettangolo di gioco, visto che i tifosi, come sempre del resto, sono sempre al fianco della squadra, ed hanno tutto il diritto, visto anche gli sforzi economici per seguire i propri beniamini, di esprimere la loro opinione, che possa piacere oppure no, ma e il senso della passione sportiva che accomuna tutti i tifosi del mondo.

Quindi, e concludo, i tifosi sono il motore della passione, i giornalisti notiziano, e gli allenatori, rispondono sul campo, oggi c’e’ la Lazio, tocchera’ al tecnico, rispondere a quei tifosi, rei di aver fatto sapere, che contro il Lecce, probabilmente, la convinzione di essere più forti, ha mostrato il narcisismo di chi non vuole riconoscere i suoi errori.

