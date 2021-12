Spalletti: “Abbiamo giocato da grande squadra contro un grande avversario”

In seguito alla vittoria pesantissima a San Siro sul Milan, Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

– “È stata la sua mano a fare la differenza oggi, il Napoli ha saputo fare la partita?”

– “Quello che mi ha fatto piacere è vedere reggere senza abbassarsi troppo a parte gli ultimi 5 minuti quando è entrato Giroud. Lì siamo stati costretti a faticare un po’.

Volevamo sfruttare le ripartenze con i tre piccoletti ma non ci siamo riusciti. Abbiamo giocato da grande squadra contro un grande avversario.”

– “Oggi i due centrali hanno fatto un grandissimo lavoro. È d’accordo?”

– “Petagna potevo lasciarlo anche in campo ha gli sono venuti i crampi. Se non riesci ad organizzare una costruzione dal basso quando recuperi palla è ovvio che ti serve uno come Petagna. Si poteva andare a chiudere la partita. Mettendo Ounas volevamo tenere palla e andare a far male agli avversari perché loro si erano aperti per giocare le palle lunghe sul fronte offensivo. Quando non sei riuscito a gestire le ripartenze è normale che abbia fatto male a far uscire Petagna.”

– “Come l’ha preparata?”

– “Volevamo portare pressione. Dato che Ibrahimovic è bravo puntavamo sul fatto di fargli giungere il pallone tramite lanci lunghi. Abbiamo tenuto bene in mano la partita. Lobotka ci ha dato una mano nel secondo tempo.”

– “Mi è piaciuto quando il Milan aveva preso le misure e lì il Napoli ha costruito la vittoria soffrendo da squadra.”

– “Sì sì, i ragazzi hanno lottato facendo blocco squadra corto e dandosi una mano a vicenda. Abbiamo portato a casa un risultato fondamentale per noi. Venivamo da due sconfitte immeritate e quando hai una maglia così pesante addosso non è facile.”

– “Hanno fatto la differenza le scarpe che indossa?”

– “Volevo giocarla questa partita! Erano scarpe famosissime già dai miei tempi e me le son volute rimettere. Questa volta il Vesuvio non è stato solo una cartolina di Napoli ma l’atteggiamento della squadra”.

