Spalletti: A Salerno è dura. Nella conferenza stampa di vigilia, il tecnico del Napoli, sottolinea l’importanza del Derby campano, ma anche le difficoltà che si prevedono. Mancheranno l’apporto dei tifosi e Kvaratskhelia, questi i temi affrontati, dopo la delusione in Coppa Italia.

“Non ci ha fatto piacere l’eliminazione, ma non ci sono strascichi di nessun tipo. Mi aspetto una reazione corretta, a Salerno è dura, un ambiente difficile. Ci giochiamo qualcosa di importante, non vediamo l’ora di scendere in campo”

Non bisogna mollare niente, secondo il tecnico di Certaldo, neanche negli allenamenti, consapevole dell’occasione, quasi irripetibile, che la squadra ha di fronte.

La Salernitana non ha vissuto una vigilia tranquilla, dopo gli 8 gol di Bergamo, l’esonero di Nicola, poi richiamato, quando in verità non si sono trovate alternative. Per Spalletti non una buona notizia, vista la considerazione che mostra nei confronti dell’allenatore granata:

“Mi fa piacere ritrovare Nicola sulla panchina della Salernitana. Lo stimo come uomo e come allenatore. Anche se per noi rappresenta una difficoltà in più, mentalmente dobbiamo essere pronti alla determinazione dell’avversario, rimettendo in campo le nostre armi”

Mancherà il sostegno della tifoseria partenopea, dopo le decisioni del Ministro, un’assenza pesante, sul quale Spalletti ha le idee chiare:

“È per la città, la sua storia, che dobbiamo comportarci in un certo modo. Ci fa male non avere i nostri tifosi a supporto, sono importantissimi. Non so se sia una decisione giusta, non conosco le regole. Per tutto l’anno abbiamo parlato di stadio pieno, sembra però che conti altro e non il sostegno alla squadra. Se si usa il calcio per fare casino, poi se ne pagano le conseguenze”

Assenze anche in campo, non solo sugli spalti. Kvaratskhelia non sarà presente nella lista dei convocati, lo stato influenzale non è stato pienamente recuperato, al suo posto il Mister, ha già in mente il sostituto:

“Khvicha non verrà a Salerno, resta a casa. Oggi non ha febbre, ma ha preso farmaci, penso sia giusto così. Elmas è un giocatore che da tutto in campo, merita di giocare, sarà sicuramente della partita”

Individuato dunque, chi agirà sulla fascia sinistra, il macedone anche contro la Juventus è stato determinante. Infine un pensiero su Osimhen, che nei giorni scorsi ha evidenziato come la cura Spalletti, lo abbia aiutato nel suo processo di crescita:

“Ha fatto passi in avanti importanti, non lo vedo più reagire in maniera esagerata, per cose banali, come quando sono arrivato. È un ragazzo intelligente, partecipa più alla manovra, poi si butta nello spazio quando va nel lungo, un piacere vederlo. Osimhen ha un futuro importantissimo”

L’immediato futuro per il 9 azzurro è la Salernitana, il Napoli ha bisogno di lui, dei suoi gol, per riprendere subito il passo. Come sottolineato da Spalletti questa squadra non può mollare nulla, nemmeno un allenamento, figuriamoci un Derby.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati