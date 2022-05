Spalletti a Dazn: “Stiamo già programmando il futuro! Chi ha giocato meno ha messo serietà. Su Insigne…”

Dopo l’ultima gara di campionato vinta contro lo Spezia, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Dazn:

“Oggi abbiamo messo in campo grande serietà, con giocatori che durante l’anno hanno giocato meno e che si sono fatti trovare pronti. Marfella, per esempio, ha fatto subito una bella parata“.

Quello che è successo sugli spalti?

Son cose che fanno dispiacere, che allontanano dal calcio. Nello stadio ci sono molti bambini, molte famiglie. Dispiace molto e bisogna far modo che non accada più. C’è anche da dire che dopo i tifosi hanno cominciato a sostenere le rispettive squadre e la situazione si è tranquillizzata”.

Quanto ci vorrà per programmare il futuro?

“Lo stanno già facendo i nostri dirigenti. Non si può mettere apposto tutto in dieci giorni: dovremo essere bravi ad inserirci in certe situazioni e rispondere se dovessero andare via certi giocatori. Determinati addii potrebbero abbassare l’autostima della squadra.

“Cena d’addio a Insigne?

Già l’abbiamo fatta, Lorenzo ci mancherà. Alla cena ho visto tutti quelli del Napoli presenti, dal presidente al più umile dei collaboratori: è stato bellissimo. Gli ho detto che quando sarà a Toronto lo chiamerò il più possibile. Lì c’è una copiosa comunità di italiani, ma Lorenzo ha la maglia azzurra tatuata sulla pelle e non sarà facile ambientarsi subito”.

