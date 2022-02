Luciano Spalletti, quando un “perdente” puo’ avere successo.

Spalletti vincente, o Spalletti perdente? Quello ad inizio campionato, che inanella 8 vittorie di fila eguagliando il record di Sarri, terminato con lo 0-0 dell’ Olimpico contro la Roma di Mourinho.

Poi da li, tra Europa League e campionato, iniziano una serie di risultati altalenanti, tra Covid ed infortuni, che fanno un po perdere la bussola al tecnico, che vede solo due partite segnalate come vinte, in casa con la Lazio, in occasione dell’ inaugurazione della statua di Maradona, dove l’ex d turno Sarri, partecipo’ inerme al “diluvio” di gol subiti dal suo ex Napoli, 4 a 0 il finale, ed a San Siro contro Il MIlan, 0 a1 con un Napoli incerottato.

Questo lo potremmo definire lo Spalletti vincente, ma nelle ultime due gare, il Napoli si e mostrato vulnerabile anche sul piano tattico oltreche su quello gia’ conosciuto, caratteriale, il riferimento chiaramente va a Cagliari e Barcellona.

La gara con i sardi era orientata verso il Barcellona, visto l’avvicinarsi dell’ evento, ed una formazione scellerata, aggiunta da una prova dei singoli, che son stati sopraffatti dalla grinta del Cagliari, il Napoli lascia due punti per strada, per fortuna uno lo salva, e perde il primo Bonus per l’alta classifica, ricordando che Inter e Milan erano state fermate rispettivamente da Sassuolo e Salernitana!

E poi arriviamo a ieri, la gara lo sappiamo tutti com’e’ andata, ma mi chiedevo, perche’ se si ha Osimhen, non vengono sfruttate le sue caratteristiche? Mi spiego meglio, partire dal basso, contro una squadra che sul piano del palleggio e’ nettamente superiore a te, non sembra un’ po’ troppo da “spavaldi”? E certamente se ci fossero stati Lobotka oppure Anguissa o Lozano, sarebbe cambiato poco. Se penso che Mourinho, con un Barcellona cento volte piu’ forte, gioco’ con 10 dietro la palla ed il solo ETO’ d’Avanti, e divenuto lo special-one…beh, un’ attimo di riflessione la farei, e forse anche qualche lancio in piu’ oltre il centrocampo vi pare? Ma come si dice, acqua che passa, non macina piu’!

Una cosa pero’ mi ha lasciato perplesso, da addetto ai lavori, pero’ lascio a voi ogni commento visto che se si parla bene si sbaglia, se si parla male e lo stesso, come puo’ un tecnico di livello come Spalletti, dopo una gara mai cominciata, visto subito il 2 a 0 del Barça, con due regali del Napoli, dire sommessamente “Loro son piu’ forti di noi, Xavi e piu’ bravo di Spalletti”, il tutto a distanza di una settimana? E soprattutto dopo un risultato del genere? Personalmente le vedo dichiarazioni rivedibili!

Chissa’ se qualche spiffero sara’ arrivato all’interno del gruppo, e se e si, quale la reazione, ma sicuramente contro la Lazio sara’ un’ altro Napoli, come lo sara’ anche la Lazio, perche’ eliminata anche lei dalla Europa League contro il Porto, e perche’ il passivo dell’ andata sara’ presente Domenica sera all’Olimpico.

Chiaramente, adesso il Napoli, non avendo piu’ impegni infrasettimanali, come del resto il Milan, e forse l’Inter, se non dovesse avvenire “il miracolo” ad Anfield, dopo il 2 a 0 di San Siro subito contro il Liverpool, deve riprendere la marcia in campionato, quanto meno per raggiungere la Champions, visto che tra poco si recupereranno tutti gli infortunati, sperando sempre che la gara di ieri non lasci strascichi sia psicologici, che di gruppo. Domenica si riparte, e speriamo che riparta anche il Napoli.

