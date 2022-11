Spagna-Costa Rica, le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Di Gabriella Iannino

Questo pomeriggio alle 17 ora italiana, si sfideranno per quanto riguarda il gruppo E la Spagna ed il Costa Rica. Nella Spagna, guidata dal commissario tecnico Luis Enrique sono tanti gli esordi in un mondiale, su tutti quello del trentenne Alvaro Morata ma non solo.

A fare il proprio esordio nella competizione per nazioni più importante ci sono anche, tra gli altri, i giovani Gavi, diciotto anni da qualche mese, giocatore del Barcellona, in buona compagna: sarà la prima volta nella rassegna iridata anche di Ansu Fati, venti anni da neanche un mese e anche lui prodotto della cantera blaugrana, e gli altri due ventenni, Nico Williams dell’Atletic Bilbao, fratello minore di Inaki, ma che giocherà questo mondiale con la Maglia del Ganha e Pedri, sempre del Barca e anche il portiere dell’Atletic Bilbao, Unai Simon.

Le furie rosse sono una delle favorite alla vittoria finale, anche se nel proprio girone hanno la Germania, che è storicamente una delle squadre più forti. Con loro nel gruppo anche il Giappone.

Spagna-Costa Rica

Spagna, le scelte di Luis Enrique

In porta Unai Simon, esterni di difesa dovrebbero agire, il madridista Daniel Carvajal e Jordi Alba, mentre a completare la difesa ci dovrebbero essere Garcia e Laporte. A comporre il centrocampo saranno l’esperto Sergio Busquets accompagnato dai giovani blaugrana Gavi e Pedri. Il tridente offensivo invece dovrebbe prevedere l’unica punta Alvaro Morata, con ai suoi lati Ferran Torres a sinistra e Marco Asensio a destra.

Costa Rica, le scelte di Suarez

Difficile che il tecnico Suarez si discosti dal classico 4-4-2 che lo ha portato alla qualificazione. Il CT potrà contare sul talento di Keylor Navas tra i pali, capace di reggere per un anno il ballottaggio con il nostro Donnarumma nel PSG. I centrali saranno Duarte e Calvo con ai lati Fuller e Oviedo. A centrocampo la cabina di regia sarà affidata alla coppia Borges e Tejeda con esterni Torres e il talentuoso Bryan Ruiz a supporto di Joel Campbell e il ventiduenne prospetto Contreras.

Spagna-Costa Rica, le probabili formazioni

SPAGNA (4-3-3): Simon; Carvajal, E. Garcia, Laporte, J.Alba; Pedri, Busquets, Gavi; Asensio; Morata, F. Torres. CT: Luis Enrique.

COSTA RICA (4-4-2): K. Navas; Fuller, Duarte, Calvo, Oviedo; Torres, Borges, Tejeda, B.Ruiz; Campbell, Contreras. CT: Suarez.

La partita sarà visibile in chiaro su Rai Due o nella piattaforma streaming Rai Play, con l’app disponibile gratuitamente su tablet e dispositivo mobile.

