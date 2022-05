Soviero contro la societa’: “Con 7 giocatori a scadenza, ma cosa programmi”

Salvatore Soviero, intervenuto a ‘Club Napoli All News’,in onda su Teleclub Italia. , e spara a zero sulla societa, per il mancato scudetto, e per una programmazione approssimativa, visti i tanti calciatori a scadenza:

“Per quanto riguarda il risultato complessivo del Napoli in campionato, alcune colpe sono anche della società: con sette giocatori a scadenza di contratto – si è chiesto l’ex estremo difensore – come si può pianificare un campionato di alto livello? Sono convinto, e l’ho visto nella mia carriera, che si migliora solo giocando con elementi di livello“.

Allo stesso modo, “è mancata la tensione giusta nelle partite da non sbagliare. Io infatti – ha raccontato Soviero – i peggiori errori li ho commessi in quelle gare in cui non c’era una tensione adeguata al momento. Ad ogni buon conto – ha concluso l’ex portiere – per il modo di pensare che abbiamo noi arrivare terzi, come sta accadendo al Napoli, vuol dire aver fallito. Invece, per me, si tratta di un ottimo risultato“.

