Soviero attacca: “Societa’ colpevole, troppi calciatori arrivati a scadenza”

L’ex portiere Salvatore Soviero è stato ospite della puntata di Club Napoli All News su Teleclubitalia, attaccando anche la societa,’per la gestione non ottimale di questo finale di campionato:

“Il Napoli si è incartato da solo, con Fiorentina e Roma non doveva sbagliare. Agli azzurri manca qualcosa, manca un leader vero. Ha giocatori di classe, ma non da combattimento. Anche la società ha sbagliato, ci sono tanti giocatori in scadenza a fine stagione e ciò non aiuta, il Napoli perderà mezza squadra. Lo stesso Spalletti doveva dare di più, anche se per me il suo non è stato un anno fallimentare.”

Sul discorso portieri “Meret ha grosse qualità ma deve giocare, Napoli è una chance importante per lui. Se Ospina andrà via sarà affiancato sicuramente da un portiere d’esperienza.”

