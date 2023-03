Southgate, CT inglese, omaggia la statua di Diego, mentre sui social l’Italia della vergogna la oltraggia!

Gareth Southgate, Commissario Tecnico della Nazionale Inglese, impegnata questa sera allo stadio Maradona contro l’Italia nel match di qualificazione agli Europei del 2024, è stato fotografato mentre ammirava la statua dell’indimenticabile Diego che è all’interno dell’impianto di Fuorigrotta, ovvero quella in cui l’ex capitano del Napoli è in azione con la palla all’altezza del ginocchio. L’immagine è stata condivisa da tanti sui social e non sono mancati commenti disgustosi.

C’è chi, ad esempio, ha scritto: “E’ piena di cocaina la statua dei pulcinella”. Napoletani scatenati nei commenti. C’è chi usa parole forti per rispondere ad una cattiveria simile che offende anche la memoria di Diego Armando Maradona, e chi invece preferisce toni moderati. Eccone alcuni: “State impazzendo un po’ tutti per lo scudetto del Napoli, consiglio antidepressivi e maalox per lo stomaco”. Oppure: “Offendi pure chi vuoi, ma lascia in pace chi non c’è più: vergognati”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati