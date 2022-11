Sottil : Vogliamo chiudere bene!

Vuole giocarsela l’allenatore dell’Udinese per l’ultima partita, prima della sosta. Del resto la squadra friulana ha un ottimo rendimento in trasferta, solo una sconfitta a Milano.

Nella conferenza stampa di vigilia, analizza la sfida con i partenopei:

“Ci teniamo a chiudere bene. Sappiamo che sarà un avversario difficile da affrontare. Cercheremo di mettere in difficoltà il Napoli con le nostre possibilità. Non andremo al Maradona a guardare, abbiamo armi e qualità, questo è il nostro modo di fare calcio”

L’Udinese in effetti per lunghi tratti è stata la rivelazione del campionato, ultimamente sta attraversando una flessione:

“Siamo dispiaciuti di non aver vinto contro lo Spezia, potevamo vincere. A Napoli servirà una performance speciale, dobbiamo avere la stessa determinazione”

Andrea Sottil si sofferma poi sulla condizione della sua squadra:

“Fisicamente stiamo bene, solo con la cazzimma non puoi fare risultati. Da quando abbiamo iniziato ho insegnato ai ragazzi, di non accontentarsi mai. Domani dovrà essere lo stesso, giocare come se fosse una finale”

Lo scotto che si paga quando si è primi della classe, ogni avversario gioca la partita della vita. Lo sa bene Spalletti, sul quale spende complimenti, il tecnico friulano:

“Spalletti lo conosco bene, ha grande carisma e tenacia, sa passare alla squadra il messaggio di sacrificio. Il Napoli ha lo stesso atteggiamento con tutti, umile ma allo stesso tempo di grandissima qualità. È una caratteristica che piace anche a me”

Si entra poi nel dettaglio tecnico della gara, parlando degli assenti:

“Kvaratskhelia è sicuramente un grandissimo acquisto, lo dice il campo e le sue prestazioni. Molto affamato nel voler fare gol e questo fa la differenza. Se mancherà però non penso cambi nulla, il Napoli possiede una rosa competitiva, con sostituti all’altezza”

Anche in casa Udinese ci sono dubbi di formazione, dovrebbe rientrare Beto con Deloufeu alle spalle. Da valutare le condizioni di Udogie e Nuytinck che proveranno fino alla fine ad esserci.

Infine un bilancio, su questa fetta di stagione, fatta dalla sua squadra:

“Sono soddisfatto del lavoro svolto. Sia a livello tecnico che tattico, siamo cresciuti partita dopo partita. Abbiamo centrato grandi vittorie. Per domani siamo molto concentrati, vogliamo portare via punti da Napoli”

La squadra azzurra è avvisata, anche l’Udinese vorrà dare il massimo contro la capolista. Lo sanno benissimo i tifosi, che riempiranno nuovamente il Maradona: oltre 50.000 cuori, che vogliono spingere i ragazzi, verso una chiusura positiva.

