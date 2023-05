Sottil: Non mi interessa dello scudetto del Napoli.

Alla vigilia della sfida tra Udinese e Napoli, Andrea Sottil ha parlato in conferenza stampa.

“Per quanto mi riguarda, non mi interessa se il Napoli vincerà domani o meno lo scudetto. Abbiamo un obiettivo ben preciso, che ho già detto, arrivare più in alto possibile, nella parte sinistra della classifica. Abbiamo l’obbligo verso noi stessi, la proprietà e i tifosi, più la volontà di terminare alla grande la stagione. Sarà una partita difficile, loro hanno comandato tutto il campionato, conosciamo benissimo le difficoltà”

Elogio in particolare, per l’amico e collega, che siede sulla panchina del Napoli:

“Il lavoro di Spalletti ha dato i suoi frutti, in questi due anni. Noi abbiamo le qualità e le possibilità per mettere in difficoltà le big, come abbiamo dimostrato fino a questo momento. Siamo concentrati a fare la nostra partita, veniamo da una gara fatta non bene, ma abbiamo già dimostrato di saper reagire, mi aspetto una reazione dai ragazzi”

Non anticipa nulla sulla formazione, da mandare in campo:

“Farò le valutazioni, ho sempre fatto ruotare la rosa, dando possibilità a tutti. A livello numerico non siamo tantissimi, devo fare delle valutazioni attente e precise, sulle alternative. Tutti comunque hanno sempre risposto bene, per cui mi aspetto una gara importante, da parte di tutti”

Qualche anticipazione sui singoli:

“Nestorovski è un ragazzo, che ha sempre lavorato con grande professionalità. L’ho visto carico, dentro l’area è quello che sa muoversi meglio”

Probabilmente lo vedremo in campo, ma sicuramente un Udinese che non vorrà regalare nulla. Il Napoli è avvisato i bianconeri di Udine, non vogliono fare la vittima sacrificale.

