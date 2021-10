Sosta e Nazionali: prove tecniche di Coppa d’Africa per Spalletti

La Coppa d’Africa aleggia minacciosa sul futuro del Napoli, preoccupato sin da ora dal fatto che a gennaio dovrà presumibilmente fare a meno del suo asse centrale: Koulibaly, Anguissa e Osimhen.

Tre che in mezzo al campo, finora, hanno fatto sembrare banale anche la giocata più semplice.

Il difensore, con innata eleganza, regola a suo piacimento chiunque abbia l’ardire di transitare negli ultimi sedici metri. Accendendo l’entusiasmo del pubblico a furia di contrasti vinti e intercetti.

Il centrocampista gestisce i flussi del calcio prodotto dagli azzurri, controllandone il ritmo e cucendo le due fasi.

L’attaccante, invece, là davanti è letteralmente ingiocabile per i difensori avversari. A furia di finte e controlli orientati tiene il pallone talmente incollato ai piedi, da costringere il diretto marcatore ad aggrapparsi continuamente alla maglia. Manco volesse portarsela a casa a titolo di souvenir, senza nemmeno aspettare il fischio finale.

Spalletti garante dell’idea

Chissà, probabilmente il fatto che partita dopo partita il loro indiscusso valore abbia permesso a Spalletti di cambiare radicalmente il trend emotivo all’ombra del Vesuvio, con l’entusiasmo dell’ambiente derubricato a mero interesse superficiale immediatamente dopo la fatal Verona, ha finito per dare un po’ troppo per scontata la loro eccezionalità all’interno della squadra partenopea.

E allora nelle settimane a venire servirà proprio un allenatore come l’uomo di Certaldo, storicamente abituato ad adattarsi. A portare comunque avanti il progetto tecnico-tattico, senza snaturarne i principi di gioco.

Tutto partendo dal lavoro quotidiano sul campo e da una idea valida sia quando c’è il sereno, che in tempo di tempesta: come determinare, mettendo le individualità nelle migliori condizioni per esaltarsi, favorendo al contempo lo sviluppo del collettivo.

Solamente il tempo che verrà potrebbe confermare se il Napoli si sta incamminato sulla strada giusta per mantenersi competitivo pure a gennaio. Oppure se veramente la Coppa d’Africa influirà pesantemente sul destino della stagione.

I “rincalzi” faranno la differenza

Chissà che il recupero di Top Player (o presunti tali…), momentaneamente accantonati a causa di infortuni vari e assortiti scadimenti nella forma, non sia davvero la premessa per lasciar partire la spina dorsale della squadra, senza tuttavia pagarne dopo un prezzo altissimo in termini di rendimento e risultati.

Ecco, la sensazione è che Spalletti, piuttosto che rimanere impantanato nella nostalgia per gli “africani”, stia già pensando a come sostituirli adeguatamente. In quest’ottica, il ritorno di Mertens e Demme, oltre, ovviamente al recupero – fisico e mentale – di Manolas, sono segnali importanti.

Chiaramente, sono tre giocatori con caratteristiche diametralmente opposte a chi è destinato a viaggiare verso il Camerun. Nondimeno, non appare esagerato immaginare che l’allenatore toscano sarà capace di renderli funzionali a muoversi e giocare, pensando allo stesso modo dei loro compagni impegnati in Coppa d’Africa.

