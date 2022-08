Sorteggio Champions: Il Napoli “pesca2 Liverpool, Ajax e Rengers di Glasgow

I sorteggi Champions ancora una volta severi con il Napoli, che si troverà’ di fronte, il Liverpool, Klopp eormai di casa al Maradona, l’ Ajax, lanceri certamente da non sottovalutare, e la vincitrice della scorsa Europa League, gli scozzesi del Glasgow Rangers , Un girone, certamente non facile, ma si potrebbe definire non impossibile. Ora il Napoli , dovrà’ tirar fuori, tutti i buoni propositi fin ora mostrati, per affrontare al meglio, un girone Champions dall’ aria davvero intrigante. Di seguito, tutti i gironi con le date di questa edizione di Champions League!

Sorteggi Champions, Ecco tutti i Gironi

Gruppo A: Ajax, Liverpool, Napoli, Rangers

Gruppo B: Porto, Atletico, Bayer Leverkusen, Brugge

Gruppo C: Bayern, Barcellona, Inter, Viktoria Plzen

Gruppo D: Eintracht, Tottenham, Sporting Lisbona, Marsiglia

Gruppo E: Milan, Chelsea, Salisburgo, Dinamo Zagabria

Gruppo F: Real Madrid, Lipsia, Shakhtar, Celtic

Gruppo G: Man City, Siviglia, Borussia, Copenaghen

Gruppo H: Psg, Juventus, Benfica, Maccabi

Sorteggi Champions, Le date delle Gare

Le date:

Prima giornata: 6/7 settembre

Seconda giornata: 13/14 settembre

Terza giornata: 4/5 ottobre

Quarta giornata: 11/12 ottobre

Quinta giornata: 25/26 ottobre

Sesta giornata: 1/2 novembre

Sorteggio ottavi di finale: 7 novembre

