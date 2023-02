Sorrentino, la Mano di Dio ed il Napoli 5.0 in Germania

“Chi nun ten Curagg nun se….”. Diciamo non gode delle Bellezze diverse che offre la vita. Il Napoli 5.0 che vola in Germania si affaccia al balcone che dà sulla piazza principale. Piazza grande direbbe il grande Lucio Dalla. Questo match, inevitabilmente e per fortuna, fa pensare ai grandi palcoscenici. Il Napoli ci è già stato ma ad essere onesti, è la prima volta che si presenta da protagonista.

L’arte nel suo mistero le diverse bellezze INSIEM confonde, canta Cavaradossi in Tosca.

Ecco il Napoli si affaccia sempre più alla bellezza. La stessa che Sorrentino, grande tifoso partenopeo, ha celebrato in È stata la mano di Dio.

La prima a teatro prevede l’Eintracht. Francoforte per l’esordio vero in Champions. Fase finale. La fase dei grandi veri.

Il presidente è già oltre.

Vola per lidi altissimi. De Laurentiis gioca ad incendiare la piazza,

Spalletti fa il pompiere. Gioco delle parti. Gioco pericoloso ma che crediamo Luciano sappia amministrare. La squadra è pronta per il battesimo del progetto 5.0.

È bella l’attesa.

