Sorpresa di Mercato: Berardi piu’ che un idea, si punta anche la “stellina” Hlosek

Summit di Mercato in casa Napoli, tra ADL , il DS Giuntoli, il tecnico Spalletti, e l’immancabile Chiavelli, per pianificare quelle che saranno le mosse da attuare nel mercato estivo, e rinforzare la rosa azzurra.

Le possibili uscite in casa azzurra

La grana portieri e quella che non permette sogni tranquilli al tecnico Spalletti, infatti se Ospina dovrebbe lasciare Napoli per scadenza, ad oggi non ci sono ulteriori novita’ sul rinnovo, ed Ancelotti lo aspetta al Real, per Meret il discorso sembra di natura tecnica, infatti, visto il poco utilizzo, anche per infortunio, chiede garanzie per il futuro. Ad oggi il Napoli rischia seriemente di restare senza numeri uno.

Su Koulibaly, le parole del Presidente sono state chiare “Decidera’ lui, io non obbligo nessuno”, ed il Barcellona e non solo sono pronte a prenderlo. Fabian Ruiz, in scadenza nel 2023 come KK , e quello piu’ certo di partire, destinazione Spagna, al Napoli arriverebbero 40 milioni cash.E poi c’e’ Osimhen, giocatore definito a mezzo servizio dal Presidente, e che, se le voci giunte fossero vere, in Premier c’e’ chi e’ pronto ad offrire fino a 100 milioni per il Nigeriano. Staremo a vedere gli eventi in uscita.

Berardi che sorpresa, Hlosek la scommessa

In entrata invece, Giuntoli vorrebbe regalare a Spalletti, Domenico Berardi, molto gradito al tecnico di Certaldo, ed anche perche’ Politano , visto il poco utilizzzo negli ultimi tempi, vorrebbe andare da chi lo apprezza di piu’. Il successore di Fabian Ruiz e’ stato individuato in Jordan Veretout, messo da parte a Roma da Mourinho, e con casa gia’ presa a Posillipo, cosi dicono i rumors di mercato.

Per Osimhen? Sempre che il Nigeriano parta, il nome piu’ gettonato e quello di Broja del Chelsea, e di un interesse concreto per la stellina,19 enne, dello Sv

parta Praga, Adam Hlosek ,mentre per KK, si parla di Palomino dell’ Atalanta. E poi c’e’ Mertens ,che sembra sempre piu’ lontano da Napoli. Ma e tutto in fase embrionale il mercato azzurro, la cosa certa si chiama Khvicha Kvaratskhelia

