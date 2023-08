Sorpresa da Castel Di Sangro…Zielinski vuol fare marcia indietro! I dettagli

Arabia sì o Arabia no? Piotr Zielinski ci starebbe ripensando. Secondo quanto riferito dalla redazione di Radio Marte, la trattativa con l’Al-Ahli, a sorpresa, potrebbe saltare proprio quando sembrava entrata nella sua fase più calda:

“Piotr non è convintissimo di andare in Arabia: le certezze di qualche giorno fa – rivelano i giornalisti dell’emittente campana, durante la trasmissione Forza Napoli Sempre – non ci sono più. Bisogna aspettare per conoscere la sua decisione finale del calciatore. Il club azzurro sa che Zielinski ha un altro anno di contratto e resterebbe alla base anche senza rinnovo. Lo ripetiamo: il numero 20 non è entusiasta di andare a giocare in Saudi Pro League e ci starebbe ripensando”.

Anche in caso di sua permanenza, il presidente De Laurentiis non cambierebbe la strategia di mercato: “Il Napoli potrebbe prendere Gabri Veiga a prescindere dal polacco. Rafa Benitez conferma che la trattativa è avviata. Il Celta Vigo ha bisogno di soldi, la scorsa stagione si è salvato all’ultima giornata ed ha bisogno di incassare per fare mercato”.

“La situazione Zielinski va risolta al più presto: avere un gruppo molto motivato e concentrato sullo stesso obiettivo è un qualcosa di molto importante. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha ribadito di voler vincere lo Scudetto e serve uno spogliatoio molto coeso per riuscirci”.

http://www.persemprenapoli.i

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati