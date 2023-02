Sold Out e pochi dubbi, per la Cremonese. Il Maradona si prepara ad un’altra serata di gala, davanti ad uno stadio gremito gli uomini di Spalletti, vogliono proseguire nel loro percorso vincente.

Per Ballardini, invece non tira una buona aria, molti dubbi sulla formazione da mandare in campo. Quagliata, Lochosvili, Okereke e Dessers, fermi ai box, la Cremonese non ha molte alternative, anche se le riserve, sono riuscite ad eliminare Napoli e Roma, in Coppa Italia. Otto punti in classifica per i grigiossi, una distanza dagli azzurri in classifica, di quasi 50 punti, lascerebbero presupporre ad una gara dall’esito scontato. In coppa Italia però, gli uomini di Ballardini hanno già dimostrato, che nessun risultato è impossibile, come sottolineato dal proprio DS Giacchetta, ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

“Nella nostra situazione meglio affrontare avversari di livello. Dove gli stimoli vengono da soli e tutti vogliono dare il massimo. Rispetto alla partita di Coppa Italia non ci saranno grosse differenze, se non una concentrazione maggiore da parte del Napoli, con più titolari in campo. Il nostro atteggiamento sarà lo stesso, il divario tecnico è importante, ci difenderemo, cercando di dare il meglio”

Un’altra partita bloccata aspetta agli uomini di Spalletti, oramai avvezzi a questo tipo di situazioni.

Sicuramente non ci sarà il minimo turnover per domenica, qualche cambio più probabile con il Sassuolo, alla vigilia della sfida con l’Eintracht Francoforte.

Tutti disponibili nell’allenamento mattutino al Konami Center, solo lavoro personalizzato per Demme. L’unico ballottaggio di Mister Spalletti, dovrebbe essere quello tra Lozano e Politano, per il resto è prevista la stessa formazione che ha battuto lo Spezia. Nessun calo di tensione, condito anche dallo spirito di rivalsa, per la gara di Coppa, come evidenziato dallo stesso Meret, nei giorni scorsi.

Le migliori partite d’altro canto, la Cremonese le ha disputate proprio contro le Grandi, anche in campionato, sfiorando il risultato pieno in più di un’occasione. La cabala poi, non gioca a favore dei partenopei, motivo in più, per non lasciare neanche un minimo di attenzione agli avversari. Come confermato anche da Giacchetta: la fortuna negli episodi, l’abbiamo avuta solo in Coppa Italia. In campionato siamo stati penalizzati molto, da episodi avversi.

Un credito con la sorte, che gli uomini di Ballardini faranno di tutto, per riscuoterlo a Napoli. Questo tipo di situazioni non spaventano più a Castel Volturno, la consapevolezza e la concentrazione è ai massimi livelli. Ci sarà un minuto di raccoglimento, prima del fischio d’inizio, per ricordare le vittime del terremoto in Turchia. Poi senza abbassare la guardia, il Maradona vuole vivere un’altra notte, da ricordare.

